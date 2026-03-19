Во сколько обойдется наурыз коже в Казахстане и за рубежом

Уже совсем скоро казахстанцы начнут отмечать самый любимый и долгожданный весенний праздник – Наурыз мейрамы. На этом фоне Zakon.kz решил выяснить, во сколько обойдется приготовление традиционного праздничного блюда наурыз коже в стране и за рубежом.

Весенний праздник Наурыз мейрамы сегодня в Казахстане практически нельзя представить без традиционного блюда наурыз коже. Оно символизирует изобилие и достаток, а также является максимально сытным блюдом, дающим возможность восстановить силы после долгой зимы.

Стоит отметить, что наурыз коже является традиционным и своего рода уникальным блюдом именно для казахского народа. Но готовят его не только в Казахстане, но и наши соотечественники, живущие за пределами страны.

Сам рецепт приготовления наурыз коже у каждого региона разный. При этом обязательное условие – семь ингредиентов, в числе которых должно быть мясо, злаки и кисломолочные продукты.

Как будем считать

Одним из важных ингредиентов является мясо. В традиционном варианте должна быть конина, однако поскольку купить ее, к примеру, в России в обычном супермаркете крайне сложно, заменим ее на говядину. А также в корзину сложим кефир, молоко, перловую крупу, пшено, кукурузу, рис, воду и соль. Большая часть ингредиентов будет в упаковке, а не на развес.

Понятное дело, что, к примеру, если покупать эти продукты на базаре, цена на них может быть дешевле, чем в супермаркетах. Но для расчета итоговой суммы и объективности эксперимента закупаться будем в крупных торговых сетях Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.

Собирать продуктовую корзину будем из расчета приготовления на семь человек, поскольку "семь" для казахов всегда считалось сакральным числом.

Во сколько обойдется наурыз коже в Казахстане

Закуп необходимых продуктов решили провести в Астане в одной из крупных торговых сетей столицы.

И вот что получилось:

мясо (говядина) , 500 г – 2907 тенге;

, 500 г – 2907 тенге; кефир, 2 л – 1086 тенге;

молоко, 1 л – 399 тенге;

перловка (упаковка 800 г) – 575 тенге;

– 575 тенге; пшено (упаковка 800 г) – 625 тенге;

– 625 тенге; кукуруза (початок), 240 г – 212 тенге;

рис (в упаковке 1 кг) – 857 тенге;

– 857 тенге; вода, 1 л – 239 тенге;

соль (упаковка 1 кг) – 125 тенге.

В итоге для приготовления наурыз коже на семь человек понадобится минимум 7 025 тенге.

Во сколько обойдется наурыз коже в Кыргызстане



По той же схеме идем в один из крупных супермаркетов в Бишкеке и собираем те же самые ингредиенты для приготовления наурыз коже.

В результате получилось:

мясо (говядина) , 500 г – 345 сом (примерно 1894 тенге) ;

, 500 г – 345 сом ; кефир, 2 л – 164 сом (примерно 900 тенге) ;

; молоко, 1 л – 116 сом (примерно 636 тенге) ;

; перловка (упаковка 800 г) – 102 сома (примерно 559 тенге) ;

– 102 сома ; пшено (упаковка 800 г) – 86 сом (примерно 472 тенге) ;

– 86 сом ; кукуруза, 100 г – 25 сом (примерно 137 тенге) ;

; рис (упаковка 1 кг) – 97 сом (примерно 532 тенге) ;

– 97 сом ; вода, 1 л – 27 сом (примерно 148 тенге) ;

; соль (упаковка 1 кг) – 25 сом (примерно 137 тенге);

Итого на приготовление национального блюда в Кыргызстане предстоит потратить 987 сом (или 5 478 тенге) по курсу Нацбанка РК.

Во сколько обойдется наурыз коже в Узбекистане

Для расчета цен на необходимые нам продукты, но уже в Узбекистане, также за основу возьмем те, что предлагают популярные супермаркеты в Ташкенте.

И вот что получилось:

мясо (говядина) , 500 г – 77 495 сум (примерно 3076 тенге) ;

, 500 г – 77 495 сум ; кефир, 2 л – 25 580 сум (примерно 1000 тенге) ;

; молоко,1 л – 13 790 сум (примерно 547 тенге) ;

; перловка (упаковка 800 г) – 13 000 сум (примерно 516 тенге) ;

– 13 000 сум ; пшено (упаковка 1 кг) – 12 620 сум – (примерно 500 тенге) ;

– 12 620 сум – ; кукуруза, 100 г – 2 000 сум – (примерно 79 тенге) ;

; рис (упаковка 1 кг) – 13 790 сум – (примерно 547 тенге) ;

– 13 790 сум – ; вода, 1 л – 2 490 сум (примерно 98 тенге) ;

; соль (упаковка 1 кг) – 2 490 сум (примерно 98 тенге).

Что получаем: для приготовления наурыз коже в Узбекистане на семь человек предстоит потратить 163 255 сум (или 6 458 тенге) по курсу Нацбанка РК.

Во сколько обойдется наурыз коже в России

Аналогично рассчитываем корзину продуктов для приготовления наурыз коже, но уже по товарам в одном из крупных супермаркетов в Москве.

В итоге получаем:

мясо (говядина) , 500 г – 500 рублей (примерно 2910 тенге) ;

, 500 г – 500 рублей ; кефир, 2 л – 210 рублей (примерно 1222 тенге) ;

; молоко, 1 л – 265 рублей (примерно 1542 тенге);

перловка (упаковка 800 г) – 69 рублей (примерно 402 тенге) ;

– 69 рублей ; пшено (упаковка 800 г) – 60 рублей (примерно 349 тенге) ;

– 60 рублей ; кукуруза, 100 г – 25 рублей (примерно 145 тенге) ;

; рис (упаковка 800 г) – 90 рублей (примерно 523 тенге) ;

– 90 рублей ; вода, 1 л – 70 рублей (примерно 407 тенге) ;

; соль (упаковка 1 кг) – 33 рубля (примерно 192 тенге).

Таким образом, на приготовление наурыз коже в России хозяйкам предстоит потратить 1 322 рубля (или 7 549 тенге) по курсу Нацбанка РК.

В итоге получается, что приготовление наурыз коже в 2026 году дороже всего обойдется жителям России, а самый недорогой будет в Кыргызстане. Добавим, что практически во всех странах стоимость ингредиентов для приготовления традиционного блюда увеличилась. В Казахстане еще год назад сварить наурыз коже можно было за 6 500 тенге, но в 2026 он стал дороже на 525 тенге. К слову, опытные домохозяйки уверены, что если закупаться на рынке, то весеннее блюдо обойдется гораздо дешевле.