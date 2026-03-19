Во сколько обойдется наурыз коже в Казахстане и за рубежом
Весенний праздник Наурыз мейрамы сегодня в Казахстане практически нельзя представить без традиционного блюда наурыз коже. Оно символизирует изобилие и достаток, а также является максимально сытным блюдом, дающим возможность восстановить силы после долгой зимы.
Стоит отметить, что наурыз коже является традиционным и своего рода уникальным блюдом именно для казахского народа. Но готовят его не только в Казахстане, но и наши соотечественники, живущие за пределами страны.
Сам рецепт приготовления наурыз коже у каждого региона разный. При этом обязательное условие – семь ингредиентов, в числе которых должно быть мясо, злаки и кисломолочные продукты.
Как будем считать
Одним из важных ингредиентов является мясо. В традиционном варианте должна быть конина, однако поскольку купить ее, к примеру, в России в обычном супермаркете крайне сложно, заменим ее на говядину. А также в корзину сложим кефир, молоко, перловую крупу, пшено, кукурузу, рис, воду и соль. Большая часть ингредиентов будет в упаковке, а не на развес.
Понятное дело, что, к примеру, если покупать эти продукты на базаре, цена на них может быть дешевле, чем в супермаркетах. Но для расчета итоговой суммы и объективности эксперимента закупаться будем в крупных торговых сетях Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана.
Собирать продуктовую корзину будем из расчета приготовления на семь человек, поскольку "семь" для казахов всегда считалось сакральным числом.
Во сколько обойдется наурыз коже в Казахстане
Закуп необходимых продуктов решили провести в Астане в одной из крупных торговых сетей столицы.
И вот что получилось:
- мясо (говядина), 500 г – 2907 тенге;
- кефир, 2 л – 1086 тенге;
- молоко, 1 л – 399 тенге;
- перловка (упаковка 800 г) – 575 тенге;
- пшено (упаковка 800 г) – 625 тенге;
- кукуруза (початок), 240 г – 212 тенге;
- рис (в упаковке 1 кг) – 857 тенге;
- вода, 1 л – 239 тенге;
- соль (упаковка 1 кг) – 125 тенге.
В итоге для приготовления наурыз коже на семь человек понадобится минимум 7 025 тенге.
Во сколько обойдется наурыз коже в Кыргызстане
По той же схеме идем в один из крупных супермаркетов в Бишкеке и собираем те же самые ингредиенты для приготовления наурыз коже.
В результате получилось:
- мясо (говядина), 500 г – 345 сом (примерно 1894 тенге);
- кефир, 2 л – 164 сом (примерно 900 тенге);
- молоко, 1 л – 116 сом (примерно 636 тенге);
- перловка (упаковка 800 г) – 102 сома (примерно 559 тенге);
- пшено (упаковка 800 г) – 86 сом (примерно 472 тенге);
- кукуруза, 100 г – 25 сом (примерно 137 тенге);
- рис (упаковка 1 кг) – 97 сом (примерно 532 тенге);
- вода, 1 л – 27 сом (примерно 148 тенге);
- соль (упаковка 1 кг) – 25 сом (примерно 137 тенге);
Итого на приготовление национального блюда в Кыргызстане предстоит потратить 987 сом (или 5 478 тенге) по курсу Нацбанка РК.
Во сколько обойдется наурыз коже в Узбекистане
Для расчета цен на необходимые нам продукты, но уже в Узбекистане, также за основу возьмем те, что предлагают популярные супермаркеты в Ташкенте.
И вот что получилось:
- мясо (говядина), 500 г – 77 495 сум (примерно 3076 тенге);
- кефир, 2 л – 25 580 сум (примерно 1000 тенге);
- молоко,1 л – 13 790 сум (примерно 547 тенге);
- перловка (упаковка 800 г) – 13 000 сум (примерно 516 тенге);
- пшено (упаковка 1 кг) – 12 620 сум – (примерно 500 тенге);
- кукуруза, 100 г – 2 000 сум – (примерно 79 тенге);
- рис (упаковка 1 кг) – 13 790 сум – (примерно 547 тенге);
- вода, 1 л – 2 490 сум (примерно 98 тенге);
- соль (упаковка 1 кг) – 2 490 сум (примерно 98 тенге).
Что получаем: для приготовления наурыз коже в Узбекистане на семь человек предстоит потратить 163 255 сум (или 6 458 тенге) по курсу Нацбанка РК.
Во сколько обойдется наурыз коже в России
Аналогично рассчитываем корзину продуктов для приготовления наурыз коже, но уже по товарам в одном из крупных супермаркетов в Москве.
В итоге получаем:
- мясо (говядина), 500 г – 500 рублей (примерно 2910 тенге);
- кефир, 2 л – 210 рублей (примерно 1222 тенге);
- молоко, 1 л – 265 рублей (примерно 1542 тенге);
- перловка (упаковка 800 г) – 69 рублей (примерно 402 тенге);
- пшено (упаковка 800 г) – 60 рублей (примерно 349 тенге);
- кукуруза, 100 г – 25 рублей (примерно 145 тенге);
- рис (упаковка 800 г) – 90 рублей (примерно 523 тенге);
- вода, 1 л – 70 рублей (примерно 407 тенге);
- соль (упаковка 1 кг) – 33 рубля (примерно 192 тенге).
Таким образом, на приготовление наурыз коже в России хозяйкам предстоит потратить 1 322 рубля (или 7 549 тенге) по курсу Нацбанка РК.
В итоге получается, что приготовление наурыз коже в 2026 году дороже всего обойдется жителям России, а самый недорогой будет в Кыргызстане. Добавим, что практически во всех странах стоимость ингредиентов для приготовления традиционного блюда увеличилась. В Казахстане еще год назад сварить наурыз коже можно было за 6 500 тенге, но в 2026 он стал дороже на 525 тенге. К слову, опытные домохозяйки уверены, что если закупаться на рынке, то весеннее блюдо обойдется гораздо дешевле.