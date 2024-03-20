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Казахстанские товары с полок магазинов вытесняют импортные – ответ Минторговли

супермаркет, продукты, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 12:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве торговли и интеграции 20 марта высказались об увеличении доли российских товаров на полках казахстанских магазинов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На брифинге в СЦК журналист спросил у представителя Министерства торговли и интеграции, почему на полках казахстанских магазинов встречается все больше товаров российского производства, вытесняющих казахстанскую продукцию.

"Эксперты говорят, что это оказывает давление на отечественных производителей, что они не выдерживают конкуренции. Из-за этого доля казахстанских товаров снизилась до 38%", – сказал журналист.

Председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ Куаныш Еликбаев не согласился с таким утверждением.

"Мы с коллегами объездили четыре региона, в первую очередь приграничные, чтобы посмотреть сколько импортных товаров. Если говорить о товарах массового потребления, молочная продукция, колбасная продукция, то мы увидели, что 90-95% таких товаров казахстанского производства. Да, по некоторым товарам, например по сыру, процент снижается до 55%, поскольку не настолько развита переработка. Но в целом говорить о том, что основные товары снизились до 30%, на мой взгляд, неправильно", – объяснил Куаныш Еликбаев.

По его словам, в Казахстане доля отечественного производства постепенно увеличивается за счет поддержки местных производителей и выделяемых субсидий.

"Кроме того, в прошлом году заработал ситуационный штаб, который проверяет и контролируют на соответствие техрегламентам качество ввозимой продукции из других стран. Первые меры приняты, был запрещен ввоз отдельных импортных товаров из ряда соседних стран, в частности молока", – добавил Куаныш Еликбаев.

Ранее в Казахстане исключили ряд импортных товаров из госзакупок на два года. Подробнее о том, какие это товары – по ссылке.

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