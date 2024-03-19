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Законодательство РК

В Казахстане исключили ряд импортных товаров из госзакупок на два года

В Казахстане исключат из госзакупок ряд импортных товаров на два года, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 09:45 Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана приняло постановление от 16 марта 2024 года "О некоторых вопросах установления изъятия из национального режима", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при осуществлении государственных закупок установлено изъятие из национального режима:

  • товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК;
  • товаров химической промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;
  • товаров металлургической промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;
  • товаров строительной промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;
  • продовольственных товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК.

К участию в государственных закупках допускаются физические и юридические лица, находящиеся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.

Постановление вводится в действие с 18 марта 2024 года и действует в течение двух лет.

Еще одним постановлением правительства от 16 марта 2024 года при осуществлении государственных закупок изымаются из национального режима:

  • товары мебельной промышленности, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;
  • товары машиностроительной отрасли, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК.

Изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане изменились правила возврата превышения НДС и применения СУР.

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