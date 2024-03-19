В Казахстане исключили ряд импортных товаров из госзакупок на два года
Так, говорится, что при осуществлении государственных закупок установлено изъятие из национального режима:
- товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК;
- товаров химической промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;
- товаров металлургической промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;
- товаров строительной промышленности, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;
- продовольственных товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК.
К участию в государственных закупках допускаются физические и юридические лица, находящиеся в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг.
Постановление вводится в действие с 18 марта 2024 года и действует в течение двух лет.
Еще одним постановлением правительства от 16 марта 2024 года при осуществлении государственных закупок изымаются из национального режима:
- товары мебельной промышленности, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК, а также работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными потенциальными поставщиками;
- товары машиностроительной отрасли, происходящие из иностранных государств, за исключением товаров, не производимых на территории РК.
Изъятие из национального режима – это ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках определенных товаров (работ, услуг). Оно устанавливается в целях защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики, поддержки отечественных товаропроизводителей.
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