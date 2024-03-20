Когда здоровье населения в приоритете: как в ВКО возводят объекты по госпрограммам

Здравоохранение остается главным направлением в развитии социально-экономической сферы Восточного Казахстана. Сегодня в регионе идет реализация сразу нескольких государственных программ в этом направлении.

Какие конкретно объекты в сфере здравоохранения по этим проектам ожидают своего завершения, выяснял Zakon.kz.

По мировым стандартам

Одним из самых значимых и перспективных проектов здравоохранения ВКО на данный момент является строительство Центра гематологии. Возводить в Усть-Каменогорске его начали еще в 2020 году. По проекту здесь должна быть молекулярно-биологическая, генетическая лаборатория и лаборатория культивирования стволовых клеток. Это позволит проводить полный спектр медуслуг от диагностики до реабилитации.

О важности центра для населения в свое время говорил экс-аким ВКО Даниал Ахметов, при котором и началось возведение данного медучреждения.

"Мы строим уникальный Центр гематологии, соответствующий всем мировым стандартам. В Казахстане нет центров гематологии, поэтому нашим землякам приходится ехать в разные страны мира. Лечение одного больного стоит от 30 до 60 тысяч долларов. Это сложнейшие медицинские процедуры. И мы сможем их проводить в ВКО", – рассказывал о будущем центре Даниал Ахметов.

Но из-за проблем с финансированием сроки сдачи тогда передвинулись с 2022 года на 2024-й. В конце 2023 года стало известно, что строительство возобновится. На этот раз в этом заверил новый аким ВКО – Ермек Кошербаев. Именно он сообщил, что из бюджета региона на эти цели будет выделен 1 млрд тенге, недостающие средства будут просить выделить из республиканской казны. Напомним, изначально стоимость проекта оценивалась в 72 млрд тенге. Такой центр действительно необходим, причем не только жителям ВКО, где заболеваниями крови на данный момент страдают около тысячи человек, но и в целом всей стране.

Второй объект, который можно отнести к перспективным и необходимым для населения, является многопрофильный больничный комплекс в Риддере, его стоимость – 35,2 млрд тенге. В него должны войти поликлиника на 500 посещений в смену и стационар на 200 коек. К сожалению, и с этим объектом возникли финансовые проблемы.

А насколько необходимо закончить строительство как можно быстрее, может подтвердить только один факт: чтобы начать строительство будущего современного медучреждения, пришлось снести часть старого стационара, поэтому все отделения перевели в одно здание, которое было возведено в середине XX века. С консультативно-диагностическим центром дела обстоят еще хуже: здание 1939 года постройки, а значит, в принципе не подходит ни для приема пациентов, ни для размещения современной медтехники, которая давно нужна жителям горняцкого городка.

"На строительство больничного комплекса в 2021-2022 годах из областного бюджета выделяли и уже освоили 3 миллиарда тенге. Теперь решается вопрос финансирования за счет средств республиканского бюджета", – сообщил руководитель Управления строительства, архитектуры и градостроительства ВКО Дидар Кенесбаев.

По самым приблизительным данным, для завершения строительства требуется 35 млн тенге.

В рамках госпроектов

Успешно в регионе идет реализация строительства объектов по госпрограммам. Например, программа "Ауыл – Ел бесігі" гарантирует до 2025 года охватить до 80% населения. Реализация проекта была начата в 2019 году, его основная цель – улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной среды сельских территорий, доведение их до региональных стандартов, другими словами, создание более комфортной среды проживания.

Предполагалось, что благодаря реализация данной госпрограммы получится в лучшую строну изменить инфраструктуру сельских населенных пунктов, что непременно отразится и на экономике страны в целом.

Что касается ВКО, то в регионе работа идет достаточно успешно. Например, в поселке Касыма Кайсенова Уланского района идет строительство поликлиники на 150 посещений в день. Также в рамках данной программы планируется начать строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в селе Каратал Зайсанского района.

Более того, в 2024 году в рамках программы "Ауыл - ел бесігі" планируется начать строительство спортивного модуля в селе Айнабулак Зайсанского района, спортивного корпуса для школы в селе Жарсу и физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Акжар Тарбагатайского района.

Модернизация как вариант развития

В соответствии с Посланием президента страны в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в Восточно-Казахстанской области запланировано строительство 36 объектов первичной медико-санитарной помощи. Планируется возвести их до конца 2024 года.

"В 2023 году в эксплуатацию было введено 17 объектов: шесть – в Тарбагатайском районе, по пять – в Курчумском и Уланском районах, один – в Шемонаихинском. В этом году будут сданы все 19 сельских медицинских объектов: шесть – в Глубоковском районе, по три – в Тарбагатайском, Зайсанском районах и районе Алтай, два – в Катон-Карагайском, по одному – в Шемонаихинском и Уланском районах. Модернизация сельского здравоохранения позволит улучшить медицинскую инфраструктуру на селе, чтобы жители могли получать медицинскую помощь, не выезжая в районные центры и в город. Более того, строительство медобъектов будет гарантировать своевременное оказание экстренной медпомощи при инсульте, инфаркте, травмах жителям 36 населенных пунктов, а это 26 тысяч человек", – уверен Дидар Кенесбаев.

Не все так просто

В Управлении строительства не скрывают, что есть и некоторые проблемы в реализации проектов. Например, сегодня в области приоритетное значение уделяется расширению спортивной инфраструктуры. На данный момент ведется строительство шести объектов спорта на сумму 4 млрд тенге: возводятся спортивно-оздоровительные комплексы в селах Таврия, Бозанбай Уланского района, селе Маркаколь Курчумского района, селах Катон-Карагай и Улкен-Нарын Катон-Карагайского района, а также Тугыл Тарбагатайского района.

"Но имеются проблемы. Со стороны подрядной организации, осуществляющей строительство физкультурно-оздоровительного комплексов в селах Улкен-Нарын, Катон-Карагай, Маркаколь, нарушены договорные обязательства. Речь идет о срыве сроков по вводу в эксплуатацию. В связи с этим в настоящее время проводится судебное разбирательство в отношении подрядной организации", – сообщил Дидар Кенесбаев.

Эти объекты находятся на особом контроле и управлением предпринимаются все необходимые меры для завершения строительства проблемных объектов в установленные сроки. В частности, в 2023 году акиматом области совместно с Антикоррупционной службой региона был разработан и утвержден план завершения проблемных объектов, согласно которому сдать их подрядчик должен в 2024 году.

Работа в данном направлении продолжается и находится на особом контроле.