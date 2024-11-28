В Кокшетау еще 48 семей получили ключи от новых квартир

Реализация государственной программы в сфере строительства является основой социально-экономического развития региона.

Сегодня, в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2029 года торжественно вручили ключи от 48 квартир, приобретенных для очередников, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилища из государственного жилищного фонда .

В областном центре состоялось радостное событие – жители города обрели собственное комфортное жилье. Основной упор делается на социально уязвимые слои населения. Дома в новостройках в перспективных микрорайонах города готовы к заселению новоиспеченных хозяев. Ключи в торжественной обстановке вручил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Государством ведется работа, направленная на улучшение жилищных условия граждан. В нашей области проводится ряд мер в данном направлении. Государство выкупает готовые новые дома и вручает очередникам, данный способ позволит сократить время очереди для акмолинцев, и как можно быстрее приобрести свое жилье. Квартиры выдаются в перспективных районах с развитой инфраструктурой и всеми необходимыми социальными объектами в шаговой доступности. Особенность нового метода: в будущем хозяева могут приватизировать эти квартиры и оставить их детям и внукам. Это очень хороший стимул. Всех поздравляю с новосельем, желаю в вашим семьям благополучия и процветания", — поздравил новоселов Марат Ахметжанов.

Новые, светлые и уютные квартиры готовы к заселению. Все семьи очень рады такому событию, ведь для них это долгожданный момент.

"Я стояла в очереди 20 лет, мать одиночка, один ребенок – инвалид, жила с мамой все это время, с детьми приходилось ютиться у родителей. Сегодня получила полноценную двухкомнатную квартиру в новостройке в перспективном районе, рядом школа, магазины поликлиника и детский сад. Все нравится, радости нет предела. Спасибо большое руководству области за такую помощь, благодарим наше государство, за то что не оставили без внимания нас", — выразила слова благородности жительница Кокшетау Махаббат Даргенова.

Сегодня 5 спасателей получили ключи от новых квартир, чему бесконечно рады. Стоит отметить, что еще 34 сотрудников ДЧС получат новое жилье.

"Получил двухкомнатную квартиру, спасибо всем кто организовал такой праздник для нас, очень приятно, что государство оказывает мощную поддержку, улучшая жилищные условия для граждан", — акцентировал главный специалист отдела информатизации и связи ДЧС Акмолинской области Адильхан Ескенов.

Как проинформировали в акимате Акмолинской области, в целом касательно выкупа арендного жилья, всего по области запланирован выкуп 840 квартир, из них с правом приватизации – 641 квартиры, без права приватизации – 199. Чтобы обеспечить жильем социально уязвимые слои населения направлено 15,9 млрд тенге.

На сегодняшний день приобретено 736 квартир, из них без права приватизации – 199 квартир, с правом приватизации – 537. В ближашее время новое жилье получат еще 104 семьи, в Атбасарском районе планируется вручить ключи от 76 квартир, Астраханском – 4, Бурабайском – 4 и Коргалжынском – 20.