Казахстанские миротворцы отработали первую тренировку на Голанских высотах

Буквально на днях из Алматы на Голанские высоты был отправлен миротворческий контингент Вооруженных сил РК. Торжественные проводы прошли 14 марта в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Прибыв в пункт назначения, наши миротворцы приступили к теоретическим заданиям, сообщает Zakon.kz.

Здесь начались практические и теоретические занятия для казахстанских миротворцев. Так, по сигналу подразделение незамедлительно выдвинулось на наблюдательный пост, расположенный в нескольких километрах от базы, в зоне ответственности миссии ООН на Голанских высотах. На первом этапе тренировки была проведена зачистка и последующая проверка территории поста.

Уже позже медицинское подразделение оказало неотложную помощь раненому, и на специально оборудованной бронированной колесной машине пострадавший был эвакуирован. Необходимо отметить, что казахстанские миротворцы отвечают за усиление наблюдательных постов в зоне ответственности миссии. При необходимости они должны проводить эвакуацию.

Фото: МО РК

Наряду с ознакомлением с инфраструктурой базы и алгоритмом действий сил быстрого реагирования миссии ООН военнослужащие национального миротворческого контингента приступили к повседневной деятельности. Казахстанские миротворцы принимают базу, дела и обязанности у ирландского миротворческого контингента. Предшественники провели для наших военнослужащих ознакомительную экскурсию по базе Фауар, где располагается штаб миссии. Именно отсюда производится управление всеми компонентами миссии.

"Наше подразделение является резервом командующего миссией. Он может задействовать его для выполнения разных задач, в том числе в кризисные моменты," – пояснил старший офицер Департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК подполковник Илияс Мустафин.

Также на базе военнослужащие провели занятия по порядку действий сил быстрого реагирования, распределению функций, ознакомили с зонами ответственности и особенностями службы на Голанских высотах. В повседневной деятельности миротворцы занимаются обслуживанием военной техники и установкой боевых модулей на бронированные колесные машины, обустройством быта, подготовкой к выполнению задач.

Фото: МО РК

"Идет ознакомление с процессом обеспечения, которое включает в себя снабжение питьевой водой, продуктами питания, ГСМ и так далее, – уточнил заместитель начальника Центра миротворческих операций Минобороны РК подполковник Рустам Жанжуменов. – Все это требует взаимодействия с различными компонентами миссии".

Кроме того, подразделение материально-технического обеспечения занимается установкой парко-гаражного оборудования для проведения ремонта машин, специальных контейнеров для хранения имеющегося оружия и боеприпасов. Стоит отметить, что в составе миссии "Силы ООН по наблюдению за разъединением" несут службу 1500 военнослужащих из 12 стран мира.