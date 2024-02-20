Особая командировка – особая подготовка: казахстанские миротворцы едут на Голанские высоты

Казахстан впервые отправит своих миротворцев на Голанские высоты. Это первая казахстанская миссия, в которой наши военнослужащие получили мандат ООН на самостоятельное развертывание. Какую подготовку прошли бойцы миротворческого контингента страны – в материале Zakon.kz.

Голанские высоты представляют собой горное плато, расположенное на юге Сирии и севере Израиля.

Высоты являются важной стратегической территорией в первую очередь для Израиля. Небольшие реки и ручьи с высот питают Иордан и Тивериадское озеро – главные источники питьевой воды в стране. Местность привлекательна еще и ресурсами. В 2015 году на Голанских высотах было открыто крупное нефтяное месторождение.

Изначально Голаны принадлежали Сирии. Но в 1967 году в ходе "Шестидневной войны" Израиль захватил их большую территорию. Сирийцы с этим, конечно же, не смирились и периодически пытаются вернуть свои земли, причем не всегда путем переговоров. Поэтому у миротворцев, которые находятся на высотах, основная задача – не допустить, чтобы территориальный конфликт перерос в полномасштабные боевые действия.

Фото: Zakon.kz

Казахстанские миротворцы на высоты поедут впервые. Еще это первая казахстанская миссия, в которой наши военнослужащие получили разрешение от ООН на самостоятельное развертывание сил и техники. В связи с этим все члены миссии прошли особо тщательный отбор и подготовку.

Фото: Zakon.kz

Комплексная шестимесячная подготовка была организована на базе Центра миротворческих операций Министерства обороны РК. В обучении военнослужащих участвовал инструкторский состав центров миротворческих операций, разминирования и военной медицины.

"Подготовку миротворцев можно сравнить с подготовкой подразделений специального назначения. Военнослужащие изучали английский язык, правила применения силы, нормы международного и гуманитарного права. На практике были отработаны задачи по обеспечению охраны миротворческой базы, организации блокпостов, патрулированию, обезвреживанию взрывных устройств, оказанию помощи и эвакуации", – рассказал заместитель начальника Центра миротворческих операций, подполковник Рустам Жанжуменов.

Фото: Zakon.kz

Министерство обороны РК осуществило большую работу по обеспечению миссии соответствующими стандартам ООН образцами вооружения и военной техники. Контингент располагает бронированными колесными машинами, оснащенными боевыми модулями, а также необходимым оборудованием жизнеобеспечения.

Фото: Zakon.kz

На балансе казахстанского миротворческого батальона также имеются КАМАЗы, автомобили с высокой проходимостью и инженерное имущество. Одна из машин, переоборудованная под эвакуацию раненых, укомплектована кислородным аппаратом, дефибриллятором и медикаментами.

Фото: Zakon.kz

Казахстанский миротворческий контингент состоит из 139 военнослужащих, среди которых 7 женщин. В основном они служат на должностях психологов и медиков. Представительницам слабого пола подобные командировки даются нелегко. Особенно на их эмоциональное и психологическое состояние влияет не тяжелая и опасная работа в чужой и неспокойной стране, а длительная разлука с детьми.

"Это не первая моя заграничная командировка. Я уже была в Ливане и проходила языковую подготовку в Пакистане. Моему сыну 15 лет. Он понимает, что я выполняю важную работу. Переживает за меня. Мне самой сложно долгое время находиться без своего ребенка. Но это мой долг, который я выполняю с честью, и я горжусь тем, что я казахстанский миротворец", – поделилась сержант медицинской службы Ардак Куртибаева.

Фото: Zakon.kz

В целом, Вооруженные силы Казахстана готовы выделить в миротворческие миссии как отдельных военнослужащих в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров, так и наиболее востребованные специализированные подразделения: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные.

Фото: Zakon.kz

При прохождении миссии военнослужащим ежемесячно будет выплачиваться трехкратное денежное содержание. Кроме того, из бюджета ООН ежемесячно они будут получать более 1448 долларов США. После завершения службы в миссии военнослужащие могут рассчитывать на санаторно-курортное лечение и ежегодные дополнительные к основному отпуску 14 суток.

Фото: Zakon.kz

Стоит отметить, что за 16 лет более 600 казахстанских военных приняли участие в семи миротворческих миссиях ООН в странах Азии, Ближнего Востока и Африки. Сейчас 19 казахстанцев проходят службу в составе миротворческих миссий ООН в Ливанской Республике, Западной Сахаре, Демократической Республике Конго и Центральноафриканской Республике.