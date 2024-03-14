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Огромная ответственность перед страной и миром: казахстанских миротворцев проводили на Голанские высоты

миротворцы, ООН, Голанские высоты, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 13:18 Фото: МО РК
14 марта в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы прошли торжественные проводы миротворческого контингента Вооруженных сил РК в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах», подробнее – в материале Zakon.kz.

На торжественные проводы миротворцев пришли депутаты Парламента, руководство Министерства обороны РК, сотрудники алматинского акимата, сослуживцы, родные военнослужащих, представители органов исполнительной власти, ветеранских организаций, общественности и детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

миротворцы, ООН, Голанские высоты, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 13:18

Фото: МО РК

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что расширение географии и диверсификации участия казахстанских миротворцев в миссиях ООН осуществляется по указанию президента.

"Это огромная честь для нас, мы за короткий период подготовили и оснастили миротворческий контингент, соответствующий всем международным стандартам и требованиям, готовым выполнять задачи в особых условиях военно-политической обстановки", – подчеркнул Руслан Жаксылыков.
миротворцы, ООН, Голанские высоты, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 13:18

Фото: МО РК

Руководитель оборонного ведомства отметил, что это показатель признания ООН и международным сообществом зрелости государства и способности наших Вооруженных сил к выполнению самых ответственных задач по сохранению мира и безопасности.

"Вместе с тем это также огромная ответственность перед страной и мировым сообществом. Поэтому мы должны показать высокий уровень подготовки, дисциплины и высоко нести авторитет Республики Казахстан и ее Вооруженных сил на международной арене", – резюмировал генерал-полковник Жаксылыков.

Министр обороны вручил командиру контингента подполковнику Жигеру Аипову Государственный Флаг Республики Казахстан, с которым военнослужащие прошли торжественным маршем по площади. По прибытии военнослужащих на место миссии символ нашего государства будет водружен на территории казахстанской миротворческой базы на Голанских высотах.

миротворцы, ООН, Голанские высоты, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 13:18

Фото: МО РК

Жигер Аипов отметил, что личный состав миротворческого контингента прошел комплексную миротворческую подготовку и сейчас полностью готов к выполнению возложенных задач в рамках мандата миссии ООН.

С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения.

В настоящее время казахстанцы проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров – в Западной Сахаре, 2 – в Центральноафриканской Республике, 2 – в Демократической Республике Конго, 9 – в Ливане. На Голанские высоты направлено 139 казахстанских военнослужащих, где в соответствии с мандатом миссии они будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.

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