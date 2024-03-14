Огромная ответственность перед страной и миром: казахстанских миротворцев проводили на Голанские высоты

14 марта в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы прошли торжественные проводы миротворческого контингента Вооруженных сил РК в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах», подробнее – в материале Zakon.kz.

На торжественные проводы миротворцев пришли депутаты Парламента, руководство Министерства обороны РК, сотрудники алматинского акимата, сослуживцы, родные военнослужащих, представители органов исполнительной власти, ветеранских организаций, общественности и детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз".

Фото: МО РК

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков отметил, что расширение географии и диверсификации участия казахстанских миротворцев в миссиях ООН осуществляется по указанию президента.

"Это огромная честь для нас, мы за короткий период подготовили и оснастили миротворческий контингент, соответствующий всем международным стандартам и требованиям, готовым выполнять задачи в особых условиях военно-политической обстановки", – подчеркнул Руслан Жаксылыков.

Фото: МО РК

Руководитель оборонного ведомства отметил, что это показатель признания ООН и международным сообществом зрелости государства и способности наших Вооруженных сил к выполнению самых ответственных задач по сохранению мира и безопасности.

"Вместе с тем это также огромная ответственность перед страной и мировым сообществом. Поэтому мы должны показать высокий уровень подготовки, дисциплины и высоко нести авторитет Республики Казахстан и ее Вооруженных сил на международной арене", – резюмировал генерал-полковник Жаксылыков.

Министр обороны вручил командиру контингента подполковнику Жигеру Аипову Государственный Флаг Республики Казахстан, с которым военнослужащие прошли торжественным маршем по площади. По прибытии военнослужащих на место миссии символ нашего государства будет водружен на территории казахстанской миротворческой базы на Голанских высотах.

Фото: МО РК

Жигер Аипов отметил, что личный состав миротворческого контингента прошел комплексную миротворческую подготовку и сейчас полностью готов к выполнению возложенных задач в рамках мандата миссии ООН.

С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д’Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии "Временные силы ООН в Ливане" в составе миротворческого подразделения.

В настоящее время казахстанцы проходят службу в миссиях ООН: 6 офицеров – в Западной Сахаре, 2 – в Центральноафриканской Республике, 2 – в Демократической Республике Конго, 9 – в Ливане. На Голанские высоты направлено 139 казахстанских военнослужащих, где в соответствии с мандатом миссии они будут выполнять задачи по поддержанию режима прекращения огня между противоборствующими сторонами.