Ключи от квартир вручили 237 семьям в Семее

Фото: акимат Семея

В преддверии Дня Конституции РК в микрорайоне Карагайлы Семея состоялось торжественное вручение ключей от квартир.

Аким города Нурбол Нурсагатов поздравил счастливых обладателей нового жилья. Фото: акимат Семея "Прежде всего, от всей души поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан! Сегодня в городе Семее многодетные семьи, граждане с особыми потребностями, работники бюджетной сферы и дети, оставшиеся без попечения родителей, становятся обладателями новых квартир. При поддержке главы государства за последние годы в Семее значительно выросли темпы строительства и строится множество жилых домов. Сегодня будут вручены ключи от 237 квартир. Также в марте в микрорайоне Карагайлы гражданам, состоящим в очереди на жилье, вручили ключи от 77 квартир. Кроме того, в 2023 году 211 семей, стоящих в очереди, получили новое жилье", – отметил Нурбол Нурсагатов. Фото: акимат Семея По его словам, в последние годы это яркое проявление социальной справедливости в нашем государстве, добрый шаг на пути улучшения условий жизни нашего народа. Фото: акимат Семея Фото: акимат Семея Читайте также Книги от имени Токаева доставили в сельские библиотеки страны На круглом столе в Караганде говорили о роли Основного закона в становлении и построении правового государства Лишение свободы человека, вымогательство: в Алматы вынесли приговор Гульмире Сатыбалды

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