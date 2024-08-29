Ключи от квартир вручили 237 семьям в Семее
Фото: акимат Семея
В преддверии Дня Конституции РК в микрорайоне Карагайлы Семея состоялось торжественное вручение ключей от квартир.
Аким города Нурбол Нурсагатов поздравил счастливых обладателей нового жилья.
Фото: акимат Семея
"Прежде всего, от всей души поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан! Сегодня в городе Семее многодетные семьи, граждане с особыми потребностями, работники бюджетной сферы и дети, оставшиеся без попечения родителей, становятся обладателями новых квартир. При поддержке главы государства за последние годы в Семее значительно выросли темпы строительства и строится множество жилых домов. Сегодня будут вручены ключи от 237 квартир. Также в марте в микрорайоне Карагайлы гражданам, состоящим в очереди на жилье, вручили ключи от 77 квартир. Кроме того, в 2023 году 211 семей, стоящих в очереди, получили новое жилье", – отметил Нурбол Нурсагатов.
Фото: акимат Семея
По его словам, в последние годы это яркое проявление социальной справедливости в нашем государстве, добрый шаг на пути улучшения условий жизни нашего народа.
Фото: акимат Семея
Фото: акимат Семея
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