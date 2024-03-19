Спасателям и пожарным вручили ключи от квартир в Астане

Столичным пожарным и спасателям в преддверии праздника Наурыз вручили ключи от квартир. Об этом на своей станице в Instagram рассказал аким города Женис Касымбек.

"B преддверии Наурыза вручили ключи от квартир сотрудникам ДУС. Среди новоселов пожарные, спасатели, командиры отделений Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ. Наши спасатели и пожарные ежедневно приходят на помощь нашим жителям. Их труд невозможно оценить в полной мере.





По поручению главы государства совместно с МЧС РК работаем над дальнейшим улучшением условий труда и созданием жилищных условий. К примеру, для улучшения жилищных условий мы расшили категорию участников жилищной программы (Казахстанская жилищная компания), запустили специальную жилищную программу для молодежи, где отдельно выделили категорию работников ДУС. Также для сотрудников департамента увеличили размер жилищного сертификата с 1 млн тенге до 1,5 млн тенге. За последние три года сотрудникам ДУС было выдано 90 квартир.





В прошлом месяце в жилом массиве Коктал открыли пожарное депо. На его территории также предусмотрели общежитие на 18 служебных квартир для сотрудников столичного гарнизона.

Кроме того, сейчас пожарное депо также строим в жилом массиве Уркер, проектируем еще три подразделения в ЖМ Тельмана и Интернациональный, а также на 28-й улице. В прошлом году усилили автопарк департамента на 21 единицу техники", – сообщил аким города.