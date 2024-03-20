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Законодательство РК

Приставил нож к горлу: жителю Костаная вынесли приговор за нападение на таксиста

суд вынес приговор жителю Костаная за нападение на таксиста , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 20:21 Фото: freepik
К 3,5 года лишения свободы условно приговорили жителя Костаная за нападение на водителя такси, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривалось в суде №2 города Костаная. 

"Суд установил: 7 января 2024 года в период времени с 2:30 до 3:00 часов ночи подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставил нож к шее водителя такси и потребовал 20 тыс. тенге. Однако по независящим от него обстоятельствам не смог довести свой умысел до конца, поскольку водитель такси во избежание совершения в отношения него преступления совершил ДТП с автомашиной патрульной полиции", – говорится в сообщении Костанайского областного суда.

Гособвинитель просил назначить подсудимому 3,5 года лишения свободы в УИС средней безопасности без конфискации имущества. В свою очередь сторона защиты просила назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы ввиду полного возмещения подсудимым причиненного ущерба и морального вреда.

К слову, подсудимый вину признал и чистосердечно раскаялся, добровольно возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб и моральный вред. 

"При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание подсудимого, наличие на иждивении малолетнего ребенка-инвалида, добровольное возмещение имущественного ущерба, заглаживание морального вреда, причиненного уголовным правонарушением, чистосердечное раскаяние в содеянном. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния назначил наказание в виде 3,5 года лишения свободы с применением ст. 63 УК РК условно и установлением пробационного контроля", – добавили в Костанайском областном суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Рудном ночью с 6 на 7-е января водитель такси врезался в автомобиль полицейских, чтобы спастись от угрожавших его жизни пассажиров. 

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