Жителю Костаная вынесли приговор за распространение вейпов

Жителя Костаная осудили за ввоз вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них на территорию Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации АФМ, житель города Костанай осуществлял ввоз вейпов с целью их дальнейшего распространения на территории Республики Казахстан через созданный им "Telegram" канал.

Вейпы поступали в Казахстан из России, и далее через курьеров и почтовые отправления, "путешествовали" по всей стране.

Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 тыс. тенге, оплата принималась только через перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, в целях сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге.

Виновному назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Изъятые вейпы подлежат уничтожению.

Расследование началось с того, что 17 сентября прокуратура Костанайской области обратила внимание на незаконный ввоз, продажу и распространение вейпов.

