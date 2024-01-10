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В Рудном таксист, чтобы спасти свою жизнь, врезался в патрульную машину

ДТП Фото: polisia.kz
В Рудном ночь с 6 на 7-ое января водитель такси врезался в автомобиль полицейских, чтобы спастись от угрожавших его жизни пассажиров, сообщает Zakon.kz.

Двое мужчин решили на такси доехали до областного центра. Как пишет пресс-служба ДП региона, на въезде в город, один из пассажиров, приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги и довезти их до другого населенного пункта.

"Таксист увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания, намеренно совершил столкновение с ним. Воспользовавшись ситуацией он убежал на безопасное расстояние. В это время, подозреваемый, попытался скрыться с места, но был задержан патрульными "по горячим следам", – говорится в сообщении.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит уголовная ответственность лишение свободы до 4 лет за. Расследование ведется по делу о "Покушении на грабеж".

В ведомстве отметили, что в результате столкновения автомобилей никто не пострадал. Служебному автомобилю причинен незначительный материальный ущерб.

Ранее сообщалось, что заместитель акима Павлодарской области пострадал в ДТП.

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