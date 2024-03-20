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МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы

МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 20:04 Фото: pixabay
МЧС Казахстана сообщило, что в Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также выпадением осадков, есть риски схода лавин.

"Выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону лавинного риска: визит-центр Аюсай – в бассейне р. "Улкен Алматы",  "Эдельвейс" – в бассейне р. Киши Алматы, "Шымбулак". МЧС настоятельно рекомендует алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы", – говорится в заявлении.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в праздничные выходные. Подробнее можно узнать здесь


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