МЧС сделало важное предупреждение для жителей Алматы

МЧС Казахстана сообщило, что в Алматы объявлен высокий уровень лавинной опасности, передает Zakon.kz.

По информации ведомства, в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также выпадением осадков, есть риски схода лавин.



"Выставлены блок-посты по ограничению доступа в зону лавинного риска: визит-центр Аюсай – в бассейне р. "Улкен Алматы", "Эдельвейс" – в бассейне р. Киши Алматы, "Шымбулак". МЧС настоятельно рекомендует алматинцам, туристам и гостям мегаполиса воздержаться от походов в горы", – говорится в заявлении.

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