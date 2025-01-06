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События

МЧС сделало важное предупреждение

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 18:37 Фото: МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 6 января предупредило о лавинной опасности, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в настоящее время на большинстве горных районов юга и юго-востока республики высота снега около и незначительно выше средних многолетних значений.


"В ВКО складывается сложная снеголавинная обстановка. Высота снежного покрова на сегодняшний день превышает среднегодовую норму на 25%. Максимальная высота снежного покрова местами составляет 120 см. Также на снеголавинную обстановку оказывает влияние повышение температуры воздуха и значительный метелевый перенос снега", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что с начала зимнего периода 2024-2025 гг. было произведено 15 профилактических спусков снежных лавин с общим объемом около 6665 м3. Горнолыжники, туристы и альпинисты особенно подвержены риску лавин. Чтобы избежать опасности, важно знать основные правила поведения в горах и при сходе лавин, подчеркнули в ведомстве.

Ранее спасатели предупредили жителей и гостей Алматинской области о том, что в горах региона сохраняется угроза схода снежных лавин. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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