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Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте в праздничные выходные

Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на праздничные выходные, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 16:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Корреспонденту Zakon.kz синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в предстоящие праздничные дни. Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", с 21 по 23 марта 2024 года в столице и двух мегаполисах страны ожидаются туман, ливень, холод до -14°С и тепло до +15°С.

В Астане:

  • 21 марта – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем около 0°С;
  • 22 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем 0+2°С;
  • 23 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем +2+4°С.

В Алматы:

  • 21 марта – облачно, дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С;
  • 22 марта – облачно, дождь, временами сильный дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +8+10°С;
  • 23 марта – переменная облачность, ночью и утром – дождь, туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +10+12°С.

В Шымкенте:

  • 21 марта – переменная облачность, дождь, временами очень сильный дождь, гроза. Ветер юго- западный 8-13, порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +13+15°С;
  • 22 марта – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +9+11°С;
  • 23 марта – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какая погода ожидается по стране с 21 по 23 марта 2024 года. Подробности здесь.

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