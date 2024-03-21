Сильные регионы – драйвер развития страны: Какие проекты реализуются в Актюбинской области

Какие крупные проекты реализуются в Актюбинской области, и что делается для привлечения инвестиций. На вопросы корреспондента Zakon.kz ответил заместитель начальника управления индустриально-инновационного развития Актюбинской области Нуртуган Уралбаев.

- Подводя итоги 2023 года, что можно о сумме инвестиций в экономику региона?

- Сумма инвестиций в основной капитал предприятий региона в прошлом году составила 1,1 триллиона тенге, что на 9,5 процента больше годом ранее. При этом в обрабатывающую промышленность инвестировано 84,6 миллиарда тенге. Это на 27,3 процента больше, чем в 2022 году.

- Сколько реализовано инвестпроектов в 2023 году и сколько создано рабочих мест?

- Реализовано 18 инвестпроектов общей стоимостью 56,9 миллиарда тенге с созданием свыше 800 рабочих мест. В первую очередь хотелось бы выделить запущенную в августе прошлого года обогатительную фабрику по переработке шламов, накопленных за много лет на Донском горно-обогатительном комбинате. Это в Хромтауском районе Актюбинской области. Стоимость проекта составила 37,4 миллиарда тенге. Создано 270 рабочих мест. Проект окажет положительное влияние на экологию региона.

В целях обеспечения внутреннего рынка необходимым нефтяным оборудованием заработали заводы по производству мобильных буровых установок и нефтехимических реагентов. Стоимость первого проекта 4,9 миллиардов тенге с созданием 100 рабочих мест, второго – 726 миллионов тенге, создано 30 рабочих мест.

Хочу отметить, что проект по производству мобильных буровых установок уникален, по крайней мере в западном регионе. Установки грузятся на тралы и могут транспортироваться в любую точку страны. При этом проект вошел в Единую карту индустриализации нашей страны. У данного завода имеются инвестиционные преференции по освобождению от таможенных пошлин на импорт сырья.

Сейчас прорабатывается вопрос с недропользователями региона для приобретения ими продукции ТОО "Мунайхим ЛТД" в целях поддержки местного производителя.

Также хочу отметить открывшийся цех по производству топленого молока ТОО "АЙС+", крупнейшего действующего предприятия региона в сфере пищевой промышленности. В проект инвестировано 2,8 миллиарда тенге и создано 20 рабочих мест.

- В 2021 году запущен Национальный проект "Сильные регионы – драйвер развития страны", направленный на создание комфортной среды проживания граждан. Инвестиции в экономику области – это создание новых рабочих мест, и следовательно, улучшение благосостояния народа, ведь так?

- Несомненно. Актюбинская область является агропромышленным регионом. Основную долю внутреннего регионального продукта (ВРП), а это более 40 процентов, составляет промышленность, включая нефтегазодобывающее и горнодобывающее производство. Далее следует транспортная логистика, оптовая торговля, строительство и другие составляющие ВРП.

- Какие инвестиции предусмотрены в 2024 году?

- Согласно утвержденной декомпозиции правительства Республики Казахстан, план по инвестициям на 2024 год по Актюбинской области составляет 1,3 триллиона тенге. В 2024 году реализуется 27 инвестпроектов на сумму 201 миллиард тенге с созданием более 800 рабочих мест. Намечено строительство ветроэлектростанции стоимостью 110 миллиардов тенге с созданием 45 рабочих мест. Намечено освоение месторождения "Лиманное" стоимостью 45 миллиардов тенге с созданием 166 рабочих мест. Запланировано строительство завода по сухой магнитной сепарации железных руд стоимостью 10 миллиардов тенге с созданием 100 рабочих мест, а также запуск первого в регионе уникального завода по производству теплоизоляционных нетканых строительных материалов на основе овечьей шерсти ТОО "КазФилТех" стоимостью 5,2 миллиарда тенге с созданием 25 рабочих мест.

У ТОО "КазФилТех" есть обязательства перед Фондом развития промышленности, у которого товарищество взяло кредит. До конца 2024 года объект должен быть введен в эксплуатацию.

Запланирована модернизация плавильного цеха №1 Актюбинского завода ферросплавов стоимостью почти 11,9 миллиардов тенге.

- Еще с 2019 года говорилось о создании на территории Актобе специальной экономической зоны. Но в 2020 году инициативу пришлось приостановить из-за ограничительных мер по причине пандемии Covid-19. Что сейчас в этом направлении происходит?

- Да, для привлечения новой волны инвестиций предусматривается создать специальную экономическую зону или мультимодальный хаб. В настоящее время разработана концепция и определен земельный участок в районе действующего Международного аэропорта Алия Молдагулова.

В специальной экономической зоне будет создана вся необходимая инфраструктура. Это освобождение от ряда налогов, включая корпоративный подоходный налог, а также освобождение от платы за пользование земельными участками от 7 до 25 лет в зависимости от суммы инвестиций.

Для региона СЭЗ или мультимодальный хаб даст огромный толчок к развитию. Это инвестиции, новые рабочие места, новые проекты и производства. Тем более, что Актюбинская область занимает выгодное географическое положение. Многие иностранные компании видят в Актобе хороший транзитный потенциал для перемещения своих грузов и товаров. А это хороший доход для региона.