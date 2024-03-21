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Скидки до 50% по случаю празднования Наурыз мейрамы ожидают жителей и гостей одного из мегаполисов страны

Наурыз, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 08:02 Фото: Zakon.kz
В честь Наурыз мейрамы 21 и 22 марта во всех крупных торговых центрах и супермаркетах Шымкента при поддержке городского акимата будут организованы праздничные скидки, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата города Шымкент, акции и скидки до 50% для жителей и гостей мегаполиса предусмотрены в 25 торговых объектах.

Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2024 08:02

Фото: акимат города Шымкент

Праздничные скидки и мероприятия действуют в торговых центрах и магазинах "Shymkent Plaza", "Diamond Plaza", "Mega Planet", "Hyper House", "Shymkent City Mall", "Наурыз Парк", "Гранд Парк Шымкент", "Береке", "Rahima Plaza", "Dur Plaza", "ЦУМ", "Sulpak", "Мечта", "Эврика", "Магнум", "GrаMad" и "Туран". При этом жителей и гостей мегаполиса о предоставляемых скидках оповещали через специальные буклеты.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды в Астане, Алматы и Шымкенте в праздничные выходные.

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