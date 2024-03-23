Сержант Нурия Чанышева: Я горда быть защитницей Отечества

Когда профессию военного выбирает мужчина, это не вызывает вопросов, так как роль защитника в них заложена самой природой. Когда же на стезю военного ступает женщина, то вопросов не счесть. Многие обыватели до сих пор считают, что это не женское дело.

Однако женщины-военнослужащие в/ч 18404 доказали, что они не только по праву носят форму десантника, но и стоят на одной ступени с мужчинами в боевых навыках. Одна из них – сержант Нурия Чанышева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурия пришла служить в армию в 2005 году. За это время она овладела несколькими военными специальностями, вышла замуж, стала матерью двух детей. И ни на секунду не пожалела о выборе. Наоборот, она считает, что этот шаг сделал ее счастливой и уверенной в себе женщиной.

"Еще со школьных лет для меня в приоритете были физкультура и спорт. Мне нравилось участвовать в соревнованиях и побеждать. Только победа не была самоцелью, потому что на пути к ней появлялась возможность преодолеть трудности и только тогда достичь желаемого результата. Однако родители были против того, чтобы я после школы поступала на физкультурный факультет. Сказали, дескать, что это за профессия для девочки? Пришлось стать филологом. Когда же окончила вуз, я целенаправленно пошла к своей мечте. Родители не стали больше противиться – поняли, что это не прихоть, а осознанный выбор. Тогда мой первый командир Алмаз Джумакеев (сейчас он командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил РК) сказал: "Кроме трудностей, ничего тебе не обещаю". Но я была готова к ним", – сказала Нурия Чанышева.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Когда начались суровые будни бойца-десантника, девушка не пала духом. Наоборот, стремилась познать все тонкости профессии. Она была к этому готова.

"Мечта – мечтой, но хотелось испытать себя, проявить, доказать и себе самой, и другим, что я достойна носить голубой берет. В начале постигла тонкости радиотелефониста, потом снайпера, а сейчас нахожусь на должности сержанта радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Ну, и конечно, боевая подготовка. Она выматывает, но делает сильнее, выносливее. Это бег по пересеченной местности с полной выкладкой, стрельба из автомата, преодоление полосы препятствий, приемы рукопашного боя, тактические занятия, и, конечно, прыжки с парашютом. Нас в части около 80 женщин-военных, все выполняем наряду с мужчинами. Мы доказали, что все армейские трудности нам по плечу", – продолжила сержант Чанышева.

На данный момент за плечами Нурии 10 прыжков с парашютом. Да и полосу препятствий она преодолевает с прекрасным результатом. А на вопрос: каково это было делать в первый раз, она смело отвечает, что было страшно.

"Страх присутствует в каждом человеке. Чаще всего он иррационален. Это нормально и естественно. Вот только один страх парализует человека, другой – дает толчок, заставляет мобилизовать все свои силы и возможности, чтобы двигаться вперед. Невозможно не почувствовать его, когда перед тобой открытая бездна, а за плечами парашют, с которым тебе предстоит прыгнуть в неизвестность. Из головы напрочь вылетает все, чему тебя учили на занятиях. И не важно – мужчина ты или женщина. Такое испытывает каждый перед первым прыжком. Потом приходит опыт, осознанность всех действий и непередаваемое ощущение полета. Однако из всех боевых заданий мне больше нравится бывать на стрельбах. Со снайперской винтовкой я "подружилась", приобрела необходимые навыки снайпера, но автомат Калашникова освоила гораздо лучше. Это мощь, сила. Я поставила перед собой задачу – научиться прицельно стрелять из него, и у меня это получилось. Хотя первые разы вздрагивала от звука выстрелов. Сейчас мы с АК-47 – на ты!", – подчеркивает Нурия.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Когда женщина большую часть времени занята на службе, невольно возникает вопрос: как она успевает заниматься семьей? Но для большинства женщин-военных этот вопрос решается сам собой, так как в воспитании детей они придерживаются правил научить их самостоятельности и ответственности.

"Мой супруг тоже военнослужащий, но в другой части. Мы вместе уже 19 лет. Наша профессия накладывает отпечаток и на семейную жизнь. Но это не значит, что все как в армии. Просто учим детей быть ответственными за каждый свой поступок, учим взаимовыручке, поддержке, уважению даже чужих слабостей. Нам приятно слышать, когда дети среди сверстников с гордостью говорят: "Наши родители – военные, они защищают Родину!". Дочери уже 13 лет, она моя главная помощница. Сыну 9 лет, мечтает стать летчиком. Их любовь и теплота дают нам силы. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что состоялась как человек, как женщина, как мать", – подытожила Нурия Чанышева.

В разговоре о своей жизни и работе Нурия всегда подчеркивает, что шла к своей мечте, и она осуществилась. А потом искренне, без пафоса, говорит, что горда быть защитником Отечества. Да, это непростой выбор, он под силу не каждому. Однако тот, кто его сделал и не пожалел об этом, стал достойным членом общества, потому что есть такая профессия – Родину защищать.