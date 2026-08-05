#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+25°
$
471.98
543.39
5.82
Культура и шоу-бизнес

"Одно из самых волшебных": Энн Хэтэуэй спустя 25 лет вспомнила особенное событие

актриса Энн Хэтэуэй, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:24 Фото: Instagram/annehathaway
Знаменитая американская актриса и певица, а также самая красивая женщина в мире Энн Хэтэуэй рассказала, какое событие до сих пор считает волшебным, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 4 августа 2026 года, в своем Instagram 43-летняя звезда культового фильма "Дьявол носит Prada" опубликовала архивное видео. В нем можно увидеть кадры семейной комедии о взрослении "Дневники принцессы", снятой в 2001 году режиссером Гарри Маршаллом.

"25 лет спустя, а это по-прежнему одно из самых волшебных событий, которые когда-либо происходили в моей жизни! Спасибо всем за то, что любите "Дневники принцессы" так же сильно, как и я. Я навсегда благодарна моей семье "Дневников принцессы"! Люблю тебя, Гарри. Я скучаю по тебе каждый день", – призналась Энн Хэтэуэй.

Вместе с актрисой в приятные воспоминания окунулись и ее поклонники. Они отметили, что выросли на этой комедии. Также фанаты выразили надежду, что когда-нибудь будет снята третья часть "Дневников принцессы":

  • "Нам нужна третья часть".
  • "Я выросла на этом фильме".
  • "Навсегда наша принцесса Дженовии".
  • "Принцесса тогда, королева сейчас, икона всегда".
  • "А можно нам "Дневники принцессы 3", пожалуйста? Назовите его "Дневники принцессы 3: Королевская беременность" или как-нибудь так".
  • "Какое сильное впечатление на меня произвел этот фильм! До сих пор жду, когда кто-нибудь из дальних родственников скажет мне, что я принцесса".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:24
Энн Хэтэуэй сыграла Пенелопу в "Одиссее" Кристофера Нолана

В апреле 2026 года Энн Хэтэуэй была признана самой красивой женщиной в мире по версии People. Голливудская актриса снялась для обложки популярного журнала и поделилась, как ей удается сохранять фигуру.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:24
Самой красивой женщине в мире подарили Коран и объяснили, почему

А в июне стало известно о беременности 43-летней Энн Хэтэуэй. О радостном событии звезда фильма "Дьявол носит Prada" объявила в соцсетях. Актриса не стала раскрывать пол третьего ребенка. Они с мужем Адамом Шульманом воспитывают двоих сыновей: Джонатана (родился в 2016 году) и Джека (родился в 2019 году).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Энн Хэтэуэй приковала внимание простым, но изящным платьем
10:30, 11 декабря 2023
Энн Хэтэуэй приковала внимание простым, но изящным платьем
Энн Хэтэуэй вновь беременна
20:21, 19 июня 2026
Неожиданный пост о беременности 43-летней Энн Хэтэуэй стал вирусным
Американская актриса Энн Хэтэуэй
04:59, 24 мая 2026
Самая красивая женщина в мире рассказала о катаракте и операции в 40 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Филип Хргович
12:43, Сегодня
Победитель боя между Итаумой и "хорватским казахом" Хрговичем должен подраться с Санчесом
Матч КПЛ &quot;Тобыл&quot; – &quot;Кайсар&quot; не состоится в установленный срок из-за еврокубков
12:24, Сегодня
Матч КПЛ "Тобыл" – "Кайсар" не состоится в установленный срок из-за еврокубков
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
12:09, Сегодня
Максим Самородов может продолжить карьеру в MLS
Санширо Мурао
11:52, Сегодня
Звёзды мирового дзюдо прибыли на первые международные сборы в Казахстане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: