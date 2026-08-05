"Одно из самых волшебных": Энн Хэтэуэй спустя 25 лет вспомнила особенное событие
Накануне, 4 августа 2026 года, в своем Instagram 43-летняя звезда культового фильма "Дьявол носит Prada" опубликовала архивное видео. В нем можно увидеть кадры семейной комедии о взрослении "Дневники принцессы", снятой в 2001 году режиссером Гарри Маршаллом.
"25 лет спустя, а это по-прежнему одно из самых волшебных событий, которые когда-либо происходили в моей жизни! Спасибо всем за то, что любите "Дневники принцессы" так же сильно, как и я. Я навсегда благодарна моей семье "Дневников принцессы"! Люблю тебя, Гарри. Я скучаю по тебе каждый день", – призналась Энн Хэтэуэй.
Вместе с актрисой в приятные воспоминания окунулись и ее поклонники. Они отметили, что выросли на этой комедии. Также фанаты выразили надежду, что когда-нибудь будет снята третья часть "Дневников принцессы":
- "Нам нужна третья часть".
- "Я выросла на этом фильме".
- "Навсегда наша принцесса Дженовии".
- "Принцесса тогда, королева сейчас, икона всегда".
- "А можно нам "Дневники принцессы 3", пожалуйста? Назовите его "Дневники принцессы 3: Королевская беременность" или как-нибудь так".
- "Какое сильное впечатление на меня произвел этот фильм! До сих пор жду, когда кто-нибудь из дальних родственников скажет мне, что я принцесса".
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В апреле 2026 года Энн Хэтэуэй была признана самой красивой женщиной в мире по версии People. Голливудская актриса снялась для обложки популярного журнала и поделилась, как ей удается сохранять фигуру.
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А в июне стало известно о беременности 43-летней Энн Хэтэуэй. О радостном событии звезда фильма "Дьявол носит Prada" объявила в соцсетях. Актриса не стала раскрывать пол третьего ребенка. Они с мужем Адамом Шульманом воспитывают двоих сыновей: Джонатана (родился в 2016 году) и Джека (родился в 2019 году).