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В Астане изменили схему движения несколько маршрутов

Автобус, автобусная полоса, БРТ, BRT, скоростные автобусные линии, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 01:56 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Астане 29 октября изменили схему движения пять автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в CTS.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1, 6, 11, 85, 321. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

С измененной схемой движения можно ознакомиться тут и тут

Также сообщается, что в схемы движения маршрутов №№ 7, 17, 63, 56, 29, 29А, 61 добавлен остановочный пункт "Е-16" по ул. Ж. Молдагалиева в направлении конечного пункта.

Ранее сообщалось, что в Астане в связи со строительством LRT изменят схему движения 15 автобусных маршрутов. 

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