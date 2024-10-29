В Астане изменили схему движения несколько маршрутов

В Астане 29 октября изменили схему движения пять автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в CTS.

"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 1, 6, 11, 85, 321. С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке. Просим заранее планировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

С измененной схемой движения можно ознакомиться тут и тут.

Также сообщается, что в схемы движения маршрутов №№ 7, 17, 63, 56, 29, 29А, 61 добавлен остановочный пункт "Е-16" по ул. Ж. Молдагалиева в направлении конечного пункта.

Ранее сообщалось, что в Астане в связи со строительством LRT изменят схему движения 15 автобусных маршрутов.

