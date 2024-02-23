Новый маршрут появится в Астане

В Астане в субботу, 24 февраля 2024 года, запустят новый маршрут №42 сообщением "Астанаинерт" – "Пожарная часть №4", сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ТОО "City Transportation Systems" (CTS) при Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны, новый маршрут позволит улучшить транспортное обслуживание:

в жилом массиве "Агрогородок" улиц Окжетпес, Карбышева, Муса Жалел, Ақан сері;

улиц Караменде би Шакаулы, Ш.Айтматова, ЖК "Шарын", "Мадрид";

в микрорайоне "Жагалау" улиц Ш. Айтматова, Сыганак, жилых комплексов "Brussels", "Жагалау-3", "Кулагер", "Шығыс", "Sat city", "Зеленый квартал".

Кроме того, будет обслуживать участок пр. Туран – от пр. Улы дала до ул. Хусейна бен Талала, который ранее не обслуживался общественным транспортом.

Также маршрут №42 позволит улучшить обслуживание больниц "Центральный госпиталь МВД РК", "Городская многопрофильная больница №2", "Многопрофильная городская детская больница №3", "Больница Медицинского центра УДП РК".

"В связи с временным закрытием участка пр. Туран между улицами Орынбор и Р. Баглановой, маршрут будет курсировать по пр. Кабанбай батыр". ТОО "CTS"

Фото: Facebook/CTS

Материал по теме В Астане почти на 20 дней перекроют один из крупных проспектов

21 февраля 2024 года стало известно, что новый способ оплаты появился в общественном транспорте Астаны.