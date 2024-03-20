В Казахстане разработали методику расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду
Плата взимается за фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах или сверх установленных нормативов эмиссий в окружающую среду:
- выбросов загрязняющих веществ;
- сбросов загрязняющих веществ;
- захоронение отходов;
- размещение серы в открытом виде на серных картах.
В методике определены формулы по расчету:
- платы за выбросы загрязняющего вещества от стационарных источников в пределах нормативов эмиссий;
- платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников;
- платы за сбросы загрязняющего вещества в пределах нормативов эмиссий;
- платы за захороненный объем вида отходов производства и потребления в пределах нормативов эмиссий;
- платы за размещение серы в открытом виде на серных картах.
Также определено, что масса загрязняющих веществ, выброшенных (сброшенных) в окружающую среду, использованного топлива и отходов, захороненных в окружающей среде, рассчитывается операторами самостоятельно по результатам производственного экологического контроля, и подлежит проверке в процессе осуществления государственного либо производственного экологического контроля.
Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 апреля.
Ранее сообщалось, что производители удобрений будут получать субсидии от государства авансовым платежом.