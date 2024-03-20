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В Казахстане разработали методику расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду

В Казахстане разработали методику расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2024 10:40 Фото: Zakon.kz
Министерство экологии и природных ресурсов разработало Методику расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду, сообщает Zakon.kz.

Плата взимается за фактический объем эмиссий в окружающую среду в пределах или сверх установленных нормативов эмиссий в окружающую среду:

  • выбросов загрязняющих веществ;
  • сбросов загрязняющих веществ;
  • захоронение отходов;
  • размещение серы в открытом виде на серных картах.

В методике определены формулы по расчету:

  • платы за выбросы загрязняющего вещества от стационарных источников в пределах нормативов эмиссий;
  • платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников;
  • платы за сбросы загрязняющего вещества в пределах нормативов эмиссий;
  • платы за захороненный объем вида отходов производства и потребления в пределах нормативов эмиссий;
  • платы за размещение серы в открытом виде на серных картах.

Также определено, что масса загрязняющих веществ, выброшенных (сброшенных) в окружающую среду, использованного топлива и отходов, захороненных в окружающей среде, рассчитывается операторами самостоятельно по результатам производственного экологического контроля, и подлежит проверке в процессе осуществления государственного либо производственного экологического контроля.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что производители удобрений будут получать субсидии от государства авансовым платежом.

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Лариса Черненко
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