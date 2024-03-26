Казахстан сократит посевные площади пшеницы и риса

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства 26 марта рассказал о планах по сокращению посевных площадей пшеницы и риса и увеличению площадей посева других культур, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Айдарбек Сапаров напомнил, что сложные природно-климатические условия 2023 года сказались на финансовом состоянии аграриев.

"Министерство провело обширный анализ отрасли, в том числе анализ существующих проблем и причин их возникновения. По результатам выявлен ряд системных проблем. Так, одной из проблем, сдерживавших интенсивное развитие АПК, является слабая диверсификация в растениеводстве. По данным акиматов областей, в текущем году планируется разместить сельхозкультуры на площади 23,8 млн га, что на 209,6 тыс. га меньше показателя 2023 года. Так, посевные площади пшеницы по сравнению с прошлым годом планируется разместить на 13,3 млн га (2023 год – 13,7 млн га), при этом сократив на 429,2 тыс. га", – заявил министр.

На сокращенных полях планируется увеличить посевные площади социально значимых и высокорентабельных культур. В частности, планируется увеличение площадей масличных культур на 385,7 тыс. га, что позволит довести общую посевную площадь до 3,2 млн га, в том числе ожидается увеличение площадей такой социально значимой культуры, как подсолнечник, на 60 тыс. га и доведение их до 1,2 млн га.

Кроме того, планируется увеличение площадей социально значимой культуры сахарной свеклы на 12 тыс. га. Соответственно, площадь сахарной свеклы в 2024 году составит 25 тыс. га.

Для создания прочной кормовой базы в регионах планируется увеличить площади кормовых культур на 68,3 тыс. га и довести их до 3,2 млн га.

"Учитывая поручение правительства и возникающие проблемы с обеспечением аграриев поливной водой в период вегетации проводится работа по сокращению площадей влагоемких культур. В текущем году по сравнению с прошлым годом прогнозируется сокращение площадей хлопчатника на 16 тыс. га – со 116 тыс. га до 100 тыс. га, риса на 6,4 тыс. га, т. е. до 93,9 тыс. га", – добавил глава МСХ.

Между тем, по его словам, планируемые площади по зерновым, овощебахчевым, картофелю позволят полностью обеспечить нужды внутреннего рынка.

18 января заместитель премьер-министра Серик Жумангарин заявил, что Казахстан должен продавать не сырье и зерно, а уже готовую продукцию.