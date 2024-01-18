Казахстан должен продавать не сырье и зерно, а уже готовую продукцию, заявил вице-премьер Жумангарин

Задачи по созданию новых засухоустойчивых и востребованных сортов сельхозкультур поставил перед казахстанскими учеными-селекционерами заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, встреча состоялась в рамках очередной сессии заслушиваний дочерних организаций НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» (НАНОЦ).



"Нам нужны технологии глубокой переработки по тем видам продуктов, по которым мы конкурентоспособны. В стране много крупных производств, только в этом году будут введены в эксплуатацию свыше ста молочно-товарных ферм. Мы должны продавать не сырье и зерно, а уже готовую продукцию и сопутствующие товары, как, например, упаковка. Поэтому необходимо разрабатывать технологии в соответствии с программами инвестпроектов МСХ", – обратился Серик Жумангарин к участникам совещания.

Он также подчеркнул, что институтам растениеводства нужно подготовить предложения, ориентированные на выращивание засухоустойчивых и востребованных на рынках культур.



Вице-премьер также заслушал представителей институтов почвоведения и агрохимии, рисоводства, экономики АПК и развития сельских территорий.

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