Одну из улиц в Алматы сделают односторонней

В Алматы по улице Ескараева организуют одностороннее движение, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях в середине марта. В полиции Алматы ее подтвердили и рассказали детали.

"Как информировали в Управлении административной полиции ДП Алматы, на основании неоднократных жалоб жителей ряда домов жилого комплекса, а также водителей транспортных средств касательно трудности разъезда встречных транспортных средств из-за плотности застройки на участке ул. Ескараева от пр. Гагарина до ул. Розыбакиева, было принято решение в экспериментальных целях организовать одностороннее движение на вышеуказанном участке ул. Ескараева в западном направлении", – сообщили в пресс-службе ДП города.

Введение одностороннего движения запланировано с 10 апреля текущего года.

Дорожные знаки установят за счет частных средств застройщика ЖК.

2 февраля 2024 года сообщалось о том, что в Алматы исключат хаотичную и точечную застройку.