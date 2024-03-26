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Одну из улиц в Алматы сделают односторонней

Одностороннее движение по улице Ескараева в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 11:41 Фото: pixabay
В Алматы по улице Ескараева организуют одностороннее движение, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях в середине марта. В полиции Алматы ее подтвердили и рассказали детали. 

"Как информировали в Управлении административной полиции ДП Алматы, на основании неоднократных жалоб жителей ряда домов жилого комплекса, а также водителей транспортных средств касательно трудности разъезда встречных транспортных средств из-за плотности застройки на участке ул. Ескараева от пр. Гагарина до ул. Розыбакиева, было принято решение в экспериментальных целях организовать одностороннее движение на вышеуказанном участке ул. Ескараева в западном направлении", – сообщили в пресс-службе ДП города.  

Введение одностороннего движения запланировано с 10 апреля текущего года. 

Дорожные знаки установят за счет частных средств застройщика ЖК.

2 февраля 2024 года сообщалось о том, что в Алматы исключат хаотичную и точечную застройку. 

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