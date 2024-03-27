Ботанический сад Алматы будет работать по-новому

Старейший ботанический сад Алматы объявил о новом графике работы со 2 апреля 2024 года, сообщает Zakon.kz.

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"Со 2 апреля Ботсад переходит на летний режим работы. Теперь мы будем работать ежедневно с 09:00 до 21:00 (касса и вход – до 20:00). Технический перерыв работы кассы: 15:00-15.30". Пресс-служба Ботанического сада Алматы

Также отмечено, что первый понедельник месяца является санитарным днем.

"Если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день, то возможен перенос санитарного дня", – уточнили специалисты.

С 1 января 2024 года билеты в Ботсад стали стоить дороже. Подробности можно узнать по ссылке.

Сад был заложен в 1932 году на площади 108 гектаров. В 2006 году Ботанический сад внесли в перечень "Особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан" (ООПТ), что позволило остановить продолжение дальнейшей продажи земель сада под застройку.