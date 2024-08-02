Ботанический сад Алматы объявил о закрытии

Главный ботанический сад (ГБС) Алматы выступил 2 августа 2024 года с заявлением. Администрация предупредила, что сад будет закрыт 5 августа, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, на территории пройдет регулярная плановая санитарная обработка.

"В остальные дни график работы ГБС остается прежним: мы работаем ежедневно с 09:00 до 21:00, касса и вход – до 20:00". Пресс-служба ГБС Алматы

Также отмечено, что касса уходит на технический перерыв с 15:00 до 15:30.

"Если первый понедельник месяца выпадает на праздничный день, то возможен перенос санитарного дня", – напомнили в парке.

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22 июля сад опубликовал важное обращение к посетителям. Тогда было отмечено, что в Главном ботаническом саду начался сезон цветения гортензий. Гостей настоятельно просят бережно относиться к цветам.