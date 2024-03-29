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Реклама в лифтах: как компания привлекла 500 клиентов за три недели

Реклама в лифтах: как компания привлекла 500 клиентов за три недели, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:15 Фото: предоставлено компанией "КазМедиаГрупп"
Большинство считает, что эффективная реклама должна быть креативной, иначе она обречена на провал. Однако с этим можно поспорить. Ведь важно не то, в какой обертке ее преподносят, а где она размещена и как повлияет на общество.

Безусловно, владельцы бизнесов пробуют разные пути для продвижения компании и привлечения клиентов. Но не всегда получают ожидаемый результат от онлайн-рекламы на известных платформах либо наглядного объявления в общественном транспорте. А для того, чтобы привлечь внимание аудитории, нужно изначально понимать, кто они, где и чем их заинтересовать.

Компания "Евротекс", открывая новые магазины, столкнулась с проблемой привлечения клиентов. Она начала свою деятельность три года назад. И все это время использовала разные способы рекламы: телевидение, раздача листовок на улицах, рассылки по адресам, газеты, через платежные терминалы и многое другое. Однако эти усилия были напрасны. Тогда на предприятии задумались о размещении в лифтах жилых домов. Для реализации идеи они обратились к "КазМедиаГрупп".

Компания "КазМедиаГрупп" 18 лет успешно работает на рынке, имея филиалы в Алматы, России и Грузии. Она на деле показала, что, обращаясь к ним за помощью, их клиенты срывают большой куш. Среди счастливчиков и директор торговой марки "Евротекс" Борис Шпорт. Он признался, что сначала сомневался в успехе такого рода рекламы, но результаты превзошли ожидания. Буквально за первые три недели более 500 человек откликнулись на объявления в лифтах и благодаря им совершили покупку в их магазине.

История "Евротекс" подтверждает, насколько реклама в лифтах имеет высокий охват аудитории и прямое воздействие на их сознание. Ведь, когда едешь в тесном замкнутом пространстве, время как будто замедляется и тяжело становится дышать. Этот дискомфорт сможет устранить красочное и полезное объявление. Учитывая, что ежедневно несчитанное число людей ездят между этажами в самых разных сооружениях. И если рекламу разместить прямо перед их глазами, они станут потенциальными клиентами. 

Партнерский материал.

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