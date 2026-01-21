Гадание, проституция и попрошайничество: в Казахстане зафиксирован всплеск приставаний

В Казахстане в 2025 году зафиксирован рекордный рост правонарушений по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах", сообщает Zakon.kz.

Как пишут аналитики Data Hub, по данным комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры, за год было зарегистрировано 115,9 тыс. таких случаев – максимальный показатель с момента введения нормы 1 января 2015 года. Рост по сравнению с 2024 годом составил 29%.

Речь идет о назойливом навязывании услуг, включая гадание, проституцию, торговлю, а также попрошайничество в общественных местах – на улицах, площадях, в магазинах, на вокзалах, в общественном транспорте и других локациях.

Аналитики отмечают, что резкие всплески по этой статье наблюдались и ранее: с 2015 года рост фиксировался семь раз из десяти, в среднем на 37% в год. Однако именно в 2025 году показатель впервые превысил отметку в 100 тыс. зарегистрированных случаев.

Всего за прошлый год было рассмотрено 115,6 тыс. административных дел. Прекращением завершились лишь 440 из них. В подавляющем большинстве случаев применялось предупреждение – 111,4 тыс. дел. Штрафы назначались значительно реже – по 3,4 тыс. дел. Общая сумма наложенных денежных взысканий составила 56,3 млн тенге, из которых фактически взыскано 25,7 млн тенге. В единичных случаях применялись арест (146 дел), выдворение за пределы страны (120) и общественные работы (3).

К ответственности в 2025 году привлекли 115,1 тыс. человек, включая 1,6 тыс. иностранцев и 67 несовершеннолетних.

Ранее в МВД поясняли, что выявление подобных правонарушений осуществляется в ходе ежедневного патрулирования территорий торгово-развлекательных центров, рынков, храмов и вокзалов – мест наибольшей концентрации нарушителей. Эти зоны также охвачены видеонаблюдением, в том числе с использованием систем "Сергек".

