Минтранс прокомментировал очереди на границе Казахстана и Кыргызстана

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Мажилисе 21 января 2026 года рассказал, когда ожидается улучшение ситуации на пунктах пропуска на границе с Кыргызстаном, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Гульдара Нурумова подняла вопрос о длительных очередях на пограничных постах на границе с Кыргызстаном. Она отметила, что ожидание может занимать несколько часов без объяснений.



"Из 12 окон почему-то работают только 2-3. Во время встреч с населением эти вопросы неоднократно поднимаются. Большой вопрос – по грузовым фурам. На посту Карасу они стоят по несколько суток, иногда дольше, без ответственности со стороны служб. Фуры могут досматривать повторно по несколько раз даже при полном пакете документов. Рентген-аппарат нередко выходит из строя. Имеют место неофициальные "ускорения" – проблема, о которой говорят открыто, но системно не решают. Бизнес не знает, сколько времени реально займет прохождение границы, что бьет по логистике и ценам, а в летнее время товары со сроком годности приходят в негодность", – озвучила она.

Депутат также рассказала, что иногда грузовые фуры вынуждены выстраиваться в два ряда, занимать одну полосу дороги, и жители жалуются, что при этом вынуждены выезжать на встречную полосу, возникают аварийные ситуации, нередко ДТП. В связи с этим она задала вопрос: когда будет решена проблема прозрачности пограничных процедур и когда будет устранено ручное администрирование?

"Когда мы говорим об 11,5 млн человек, которые пересекают границу, нужно учитывать, что у каждого пограничного перехода есть своя специфика. Если, например, взять Аухат и Сортубе, это так называемый гражданский пограничный переход. В свое время, когда село разделили на две части по реке, семьи и родственники остались по обе стороны. Условно говоря, утром идут туда, вечером – обратно. Когда я смотрел, видел, что люди, в принципе, проходили достаточно быстро. Основной туристический поток у нас приходится на Кордай. Если говорить об Айша-Биби, там очень много трудовой миграции: утром с кыргызской стороны переходят на нашу, отрабатывают и возвращаются обратно. Очень часто видно, что люди ходят просто в магазин – у кого где дешевле. Кыргызская сторона ходит к нам покупать, наша – туда. Поэтому в целом, когда проводили аудит, я считаю, что пограничная служба в целом справляется", – сказал министр транспорта Нурлан Сауранбаев.

По его словам, бывали и случаи, когда люди проходили настолько быстро, что даже удивлялись.

"Тем не менее, замечания есть. Бывают вопросы, связанные с изношенной инфраструктурой и системами, установленными на погранпостах: они могут зависать из-за отсутствия электроэнергии или связи. Бывали случаи, когда не было (света. – Прим. ред.) по 40 часов, и, конечно, люди возмущались. Предстоящая реконструкция как раз и направлена на установку устойчивого электроснабжения и обеспечение связи. Все основные погранпосты находятся в центре сел и питаются от сельских энергетических сетей. Представители Комитета национальной безопасности здесь присутствуют, они активно участвуют в этом. Я думаю, что в следующем году проблема будет решена", – дополнил министр.

Что касается перехода Карасу, он отметил, что это основной грузовой пункт пропуска, где со стороны Кыргызстана отсутствуют площадки для накопления транспорта, из-за чего машины без досмотра направляются в Казахстан и образуют скопление на нашей стороне.

"Сейчас внедряется новая система ИДК, которую мы закупаем совместно с Комитетом национальной безопасности у компании NUCTECH. Эти машины смогут досматриваться в движении, без остановки транспорта. На первом этапе, чтобы снять напряженность, мы закупили мобильные ИДК, которые уже значительно улучшили ситуацию. Что касается обслуживания людей, то по аналогии с Q-gate в Алматы и Астане, где посадка осуществляется по удостоверению личности, такие же системы уже установлены – восемь штук – на границе с Кыргызстаном, и мы будем их тиражировать. Тогда человек сможет проходить в любое время, без ожидания, просто по паспорту автоматически. В целом все, о чем вы сказали, имеет место быть, мы над этим работаем. И я думаю, что к следующему году сможем показать значительное улучшение в работе наших пунктов пропуска", – сказал Нурлан Сауранбаев.

Ранее стало известно, что пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным.