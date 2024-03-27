10 лет без спиртного: к чему привел отказ от алкоголя в одном из сел СКО
По данным пресс-службы Департамента полиции Северо-Казахстанской области, жители села Карагай Есильского района живут без спиртного 10 лет.
Карагай – это одно из трех сел Булакского сельского округа, которое почти шесть лет обслуживает опытный участковый инспектор Канат Жангарин.
Фото: пресс-служба ДП СКО
По словам участкового, в селе Карагай проживают 88 человек (27 домовладений).
"За время моей работы в данном населенном пункте не зарегистрировано ни одного преступления. Правонарушения в сфере быта, в общественных местах отсутствуют. Люди заняты в основном животноводством, и главной проблемой был вольный выпас. Этот вопрос удалось решить на сходах с населением. За последние три года по данной линии правонарушений также не допущено".Канат Жангарин
В настоящее время основная забота участкового инспектора в Карагае – профилактика интернет-мошенничества.
"Подобные факты не зарегистрированы, однако данный вид преступности быстро эволюционирует. Канат Жангарин регулярно встречается с людьми, сбрасывает в сельский чат в WhatsApp памятки о схемах обмана. Местные жители чувствуют себя в безопасности, и это главный результат отказа населения от спиртного".Пресс-служба ДП СКО
17 января 2024 года стало известно, что в Восточно-Казахстанской области жители четырех сел – Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас – отказались от алкоголя. Это положительно отразилось на криминогенной обстановке. Подробности по ссылке.