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10 лет без спиртного: к чему привел отказ от алкоголя в одном из сел СКО

10 лет без спиртного: к чему привел отказ от алкоголя в одном из сел СКО, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 17:00 Фото: freepik
В Казахстане найдено еще одно непьющее село. Оно расположено на севере страны и называется Карагай. Участковый инспектор Канат Жангарин рассказал, к чему привел отказ от алкоголя, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции Северо-Казахстанской области, жители села Карагай Есильского района живут без спиртного 10 лет.

Карагай – это одно из трех сел Булакского сельского округа, которое почти шесть лет обслуживает опытный участковый инспектор Канат Жангарин.

10 лет без спиртного: к чему привел отказ от алкоголя в одном из сел СКО, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 17:00

Фото: пресс-служба ДП СКО

По словам участкового, в селе Карагай проживают 88 человек (27 домовладений).

"За время моей работы в данном населенном пункте не зарегистрировано ни одного преступления. Правонарушения в сфере быта, в общественных местах отсутствуют. Люди заняты в основном животноводством, и главной проблемой был вольный выпас. Этот вопрос удалось решить на сходах с населением. За последние три года по данной линии правонарушений также не допущено".Канат Жангарин

В настоящее время основная забота участкового инспектора в Карагае – профилактика интернет-мошенничества.

"Подобные факты не зарегистрированы, однако данный вид преступности быстро эволюционирует. Канат Жангарин регулярно встречается с людьми, сбрасывает в сельский чат в WhatsApp памятки о схемах обмана. Местные жители чувствуют себя в безопасности, и это главный результат отказа населения от спиртного".Пресс-служба ДП СКО

17 января 2024 года стало известно, что в Восточно-Казахстанской области жители четырех сел – Кокбастау, Теректы, Жанузак и Байтогас – отказались от алкоголя. Это положительно отразилось на криминогенной обстановке. Подробности по ссылке.

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