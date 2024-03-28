Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Будут ли сносить ипподром в Алматы – ответ Досаева

Будут ли сносить ипподром в Алматы – ответ Досаева, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 09:41 Фото: primeminister.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев 28 марта 2024 года ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Алматинского ипподрома, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос задала жительница Жетысуского района. По ее словам, ипподром является историческим памятником, хоть и местного значения.

"Можно ли вернуть ипподром в госсобственность, потому что это место, где можно проводить народные гуляния? Хотелось бы, чтобы в городе было место, куда мы могли бы привозить туристов", – сказала алматинка.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что ипподром находится в частной собственности, поэтому его нужно выкупать, однако сейчас таких возможностей у акимата нет.

Женщина также уточнила, правда ли, что ипподром собираются сносить и строить очередной ЖК.

"Нет, мы его в генеральном плане закрепили, поэтому угрозы нет", – заявил Ерболат Досаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что на месте Алматинского ипподрома собираются строить жилой комплекс.

Читайте также

Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Какие пособия и соцвыплаты по инвалидности и потере кормильца получают казахстанцы
Досаев пообещал рассказать об итогах сейсмоаудита в Алматы
Досаев пообещал рассказать об итогах сейсмоаудита в Алматы
Переживающим за лужи астанчанам рассказали, куда обращаться
Куда жаловаться на лужи в Астане
Тамила Языкова
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: