Будут ли сносить ипподром в Алматы – ответ Досаева
Фото: primeminister.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев 28 марта 2024 года ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Алматинского ипподрома, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Вопрос задала жительница Жетысуского района. По ее словам, ипподром является историческим памятником, хоть и местного значения.
"Можно ли вернуть ипподром в госсобственность, потому что это место, где можно проводить народные гуляния? Хотелось бы, чтобы в городе было место, куда мы могли бы привозить туристов", – сказала алматинка.
Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что ипподром находится в частной собственности, поэтому его нужно выкупать, однако сейчас таких возможностей у акимата нет.
Женщина также уточнила, правда ли, что ипподром собираются сносить и строить очередной ЖК.
"Нет, мы его в генеральном плане закрепили, поэтому угрозы нет", – заявил Ерболат Досаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что на месте Алматинского ипподрома собираются строить жилой комплекс.
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