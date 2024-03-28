Названы планы по ремонту дорог в Алматы

Весна обнажила дорожные проблемы на многих улицах Алматы. Аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Жетысуского района рассказал, когда ситуация изменится в лучшую сторону, сообщает Zakon.kz.

По словам градоначальника, текущий ремонт дорог начнется при установлении благоприятных погодных условий.

В апреле, как уточнил Досаев, службы начнут санитарную очистку и благоустройство.

"Как только погодные условия позволят, приступим к ремонту дорог. Асфальтобетонный завод мы раньше времени запустили". Аким Алматы Ерболат Досаев

Также глава города назвал сумму, которую планируют направить на ремонт.

"Только на текущий ремонт дорог в 2024 году предусмотрено 500 млн тенге". Ерболат Досаев

Ранее аким ответил на вопрос о дальнейшей судьбе Алматинского ипподрома. По его словам, ипподром находится в частной собственности, поэтому его нужно выкупать, однако сейчас таких возможностей у акимата нет.