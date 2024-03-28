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Критическая ситуация, местами отключена сотовая связь: о паводках в двух районах ЗКО

ДЧС, ЗКО, паводки, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 16:40 Фото: ДЧС ЗКО
ДЧС Западно-Казахстанской области рассказал о ситуации с паводками в регионах, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в результате интенсивного таяния снега и сильных осадков затопило 432 дома.

"Критическая ситуация сложилась в Сырымском и Каратобинском районах. Подъем реки Оленты в Сырымском районе привел к затоплению жилых домов в деревнях Оленты, Жымпиты и Булдырты. Кроме того, в пяти населенных пунктах Сырымского района отключили сотовую связь из-за аварийного отключения электросети. В настоящее время ведутся восстановительные работы", – говорится в сообщении ДЧС.

В деревнях Жымпиты, Булдырты и Оленты Сырымского района тех, чьи дома затоплены, перевезли к родным. Для стабилизации ситуации в трех селах из Алматы прибыли 50 военнослужащих

Также, в Каратобском районе река Жаксыбай затопила дома в селе Коржын. Жителей перевезли в школы. 

Сегодня, 28 марта, на двух вертолетах из Актобе жителей села Коржын отправят в безопасное место.

27 марта более 100 человек эвакуировали летчики Минобороны из зон стихийного бедствия в ЗКО.

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Ирина Капитанова
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