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Свыше 100 человек эвакуировали летчики Минобороны из зон стихийного бедствия

Свыше 100 человек эвакуировали летчики Минобороны из зон стихийного бедствия, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 22:00 Фото: gov.kz
Военнослужащие воинских частей Сил воздушной обороны 27 марта эвакуируют людей из зон затоплений в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz.

По информации Минобороны, в спасательной операции участвуют экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш, Ми-17 и Ми-8.

"В Костанайской области военные летчики эвакуировали 102 человека, в том числе 32 ребенка, находившихся в затопленных паводками населенных пунктах Кызылжулдуз, Екидин и на близлежащих зимовках. Пострадавших граждан эвакуируют в Аркалык, где им оказывается необходимая помощь. Перелеты осуществляются на расстояние 130–150 км. В ночное время применяются очки ночного видения", – говорится в сообщении.
Свыше 100 человек эвакуировали летчики Минобороны из зон стихийного бедствия, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 22:00

Фото: gov.kz

В ведомстве также сообщили, что в Восточно-Казахстанской области экипаж вертолета Ми-17 ищет пропавших трех мужчин вдоль реки Борлы, западнее г. Аягоз.

Более 100 человек эвакуировали летчики Минобороны в районах стихийного бедствия, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 22:00

Фото: gov.kz

Вместе с тем, из Актобе в Уральск вылетают экипажи вертолетов Ми-8. Летчикам предстоит преодолеть расстояние в 400 километров в сложных метеоусловиях. На месте они будут эвакуировать пострадавших от наводнения местных жителей. 

Ранее сообщалось, что жителей села, которое ушло под воду, эвакуируют на вертолете в Костанайской области. 

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МО РК Актюбинская область Западно-Казахстанская область Казахстан Костанайская область
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