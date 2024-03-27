Свыше 100 человек эвакуировали летчики Минобороны из зон стихийного бедствия

Военнослужащие воинских частей Сил воздушной обороны 27 марта эвакуируют людей из зон затоплений в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz.

По информации Минобороны, в спасательной операции участвуют экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-171Ш, Ми-17 и Ми-8.

"В Костанайской области военные летчики эвакуировали 102 человека, в том числе 32 ребенка, находившихся в затопленных паводками населенных пунктах Кызылжулдуз, Екидин и на близлежащих зимовках. Пострадавших граждан эвакуируют в Аркалык, где им оказывается необходимая помощь. Перелеты осуществляются на расстояние 130–150 км. В ночное время применяются очки ночного видения", – говорится в сообщении.

Фото: gov.kz

В ведомстве также сообщили, что в Восточно-Казахстанской области экипаж вертолета Ми-17 ищет пропавших трех мужчин вдоль реки Борлы, западнее г. Аягоз.



Фото: gov.kz

Вместе с тем, из Актобе в Уральск вылетают экипажи вертолетов Ми-8. Летчикам предстоит преодолеть расстояние в 400 километров в сложных метеоусловиях. На месте они будут эвакуировать пострадавших от наводнения местных жителей.

Ранее сообщалось, что жителей села, которое ушло под воду, эвакуируют на вертолете в Костанайской области.