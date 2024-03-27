Круглосуточно идут спасательные работы – военнослужащих Алматы направили в другой регион
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Руководство МЧС в круглосуточном режиме координирует спасательные работы, маневры личного состава и техники, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы ведомства, налажена прямая связь с акимами регионов, первыми руководителями Минобороны, МВД и КНБ РК. Так, ночью 28 марта из Алматы военно-транспортной авиацией Минобороны была осуществлена переброска военнослужащих воинской части 28237 МЧС РК. Дополнительные силы направлены для ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области.
Также в ночь на 28 марта министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов рассказал на странице ведомства в Instagram о паводковой ситуации в стране.
В данное время продолжают работу республиканский и областные оперативные штабы, а также телефоны "Горячей линии":
- МЧС 8 717 2 70 41 14;
- ДЧС Актюбинской области 8 713 2 54 86 57;
- ДЧС Западно-Казахстанской области 8 711 2 55 40 88;
- ДЧС Костанайской области 8 714 2 50 19 60;
- ДЧС Акмолинской области 8 716 2 52 55 14.
Ранее Олжас Бектенов дал поручения главе МЧС.
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