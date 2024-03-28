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"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам

&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:38 Фото: pxhere
В Казнете распространяют старую вредоносную вирусную программу. На экране телефона появляется картинка с текстом, который призван напугать пользователя: якобы МВД застигло его за просмотром порнографии и собирается возбудить уголовные дела, если он не заплатит штраф, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают: если на вашем телефоне появилось подобное сообщение, то не стоит беспокоиться.

"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:38

Фото: Stopfake.kz

"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:38

Фото: Stopfake.kz

В публикации Stopfake.kz сказано, что вирус-вымогатель "МВД", как его окрестили в народе, появился в Казнете еще в 2015 году.

Тогда же казахстанская Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT проинформировала пользователей, что государственные органы не имеют никакого отношения к распространяемому сообщению.

"Мошенничество совершается путем заражения компьютеров и гаджетов вредоносной программой. Именно она блокирует работу системы во время посещения интернета. Данный вирус является модификацией типичного Trojan.Winlock. В основе лежат штатные средства операционной системы, которые и организуют блокировку", – заявляют аналитики.

Стоит отметить, что государственные органы Казахстана не блокируют компьютеры и мобильные телефоны. Министерство внутренних дел тоже не имеет отношения к распространяемому сообщению.

Рекомендации

  • Если вы получили такое уведомление, не спешите производить оплату. В кратчайшие сроки обратитесь с заявлением в правоохранительные органы.
  • Если вы все-таки оплатили, то сохраните чек. Он понадобится при обращении в полицию.

"Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, не нужно посещать подозрительные сайты, кликать на сомнительные рекламные баннеры или всплывающие окна. Не стоит запускать программы от неизвестных разработчиков", – напоминают эксперты.

Ранее сообщалось о новой схеме обмана. Теперь казахстанцам рассылают фейковые SMS от имени почтовой службы. Специалисты повторно и настоятельно рекомендуют не доверять этой информации.

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