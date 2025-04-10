Казахстанцы получат пассивный доход с помощью государства – фейк
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казнете появилась реклама новой финансовой программы, при помощи которой граждане якобы смогут получать пассивный доход. Но это фейк, который распространяют мошенники, сообщает Zakon.kz.
В частности, рассылают ее казахстанцы друг другу в Instagram.
"Появилось сообщение о новой финансовой программе, которую якобы утвердило правительство Казахстана. Будто бы пассивный доход при поддержке государства будет зависеть от года рождения гражданина республики. Реклама – очередная фальшивка", – подчеркнули специалисты stopfake.kz 8 апреля 2025 года.
Они отметили, что в сообщении используется несколько стандартных мошеннических приемов:
- Реклама размещена от имени известного казахстанского телеканала "24kz". На это указывает логотип. Но если перейти в раздел "Сведения об аккаунте", можно увидеть, что этот профиль не имеет никакого отношения к каналу. Фальшивое название аккаунта – kazakh2468, в то время как подлинный аккаунт — 24kz_tv.
- В объявлении использована фотография известного человека. Мы видим премьер-министра РК Олжаса Бектенова. Киберпреступники взяли изображение из открытых источников.
- На официальном информационном ресурсе премьер-министра РК нет информации о новой финансовой программе. Отсутствуют такие новости и на сайте главы государства.
- Чтобы узнать о новой финансовой программе, предлагают перейти по ссылке на сторонний сайт. Однако это может быть фишинговая ссылка, предназначенная для сбора личных данных.
Фото: stopfake.kz
"Если бы финансовая программа, где выплаты зависят от возраста, действительно существовала, о ней было бы объявлено через официальные каналы", – заключили эксперты stopfake.kz.
Ранее в Казнете распространяли фейковую информацию о якобы "новом инвестиционном проекте" от легендарного боксера Геннадия Головкина. Авторы рассылки настойчиво убеждали, что благодаря участию можно разбогатеть. Но и это – обман. Подробнее по ссылке.
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