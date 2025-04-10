#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Общество

Казахстанцы получат пассивный доход с помощью государства – фейк

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 12:17 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казнете появилась реклама новой финансовой программы, при помощи которой граждане якобы смогут получать пассивный доход. Но это фейк, который распространяют мошенники, сообщает Zakon.kz.

В частности, рассылают ее казахстанцы друг другу в Instagram.

"Появилось сообщение о новой финансовой программе, которую якобы утвердило правительство Казахстана. Будто бы пассивный доход при поддержке государства будет зависеть от года рождения гражданина республики. Реклама – очередная фальшивка", – подчеркнули специалисты stopfake.kz 8 апреля 2025 года.

Они отметили, что в сообщении используется несколько стандартных мошеннических приемов:

  • Реклама размещена от имени известного казахстанского телеканала "24kz". На это указывает логотип. Но если перейти в раздел "Сведения об аккаунте", можно увидеть, что этот профиль не имеет никакого отношения к каналу. Фальшивое название аккаунта – kazakh2468, в то время как подлинный аккаунт — 24kz_tv.
  • В объявлении использована фотография известного человека. Мы видим премьер-министра РК Олжаса Бектенова. Киберпреступники взяли изображение из открытых источников.
  • На официальном информационном ресурсе премьер-министра РК нет информации о новой финансовой программе. Отсутствуют такие новости и на сайте главы государства.
  •  Чтобы узнать о новой финансовой программе, предлагают перейти по ссылке на сторонний сайт. Однако это может быть фишинговая ссылка, предназначенная для сбора личных данных.

Фото: stopfake.kz

"Если бы финансовая программа, где выплаты зависят от возраста, действительно существовала, о ней было бы объявлено через официальные каналы", – заключили эксперты stopfake.kz.

Ранее в Казнете распространяли фейковую информацию о якобы "новом инвестиционном проекте" от легендарного боксера Геннадия Головкина. Авторы рассылки настойчиво убеждали, что благодаря участию можно разбогатеть. Но и это – обман. Подробнее по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Рекламу энергетиков хотят запретить в Казахстане
Общество
13:11, Сегодня
Рекламу энергетиков хотят запретить в Казахстане
Шахтеры и металлурги Карагандинской области получили 13-ю зарплату
Общество
12:52, Сегодня
Шахтеры и металлурги Карагандинской области получили 13-ю зарплату
Сенат одобрил в двух чтениях закон по вопросам здравоохранения и игорного бизнеса
Общество
12:49, Сегодня
Сенат одобрил в двух чтениях закон по вопросам здравоохранения и игорного бизнеса
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: