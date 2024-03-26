В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам

Аферисты придумали новую схему обмана. Теперь казахстанцам рассылают фейковые SMS от имени почтовой службы. Специалисты повторно и настоятельно рекомендуют не доверять этой информации, сообщает Zakon.kz.

В уведомлении от почтовый службы сказано, что на склад якобы доставлена посылка, но при этом указан неправильный адрес. Чтобы подтвердить заявку, предлагается скопировать ссылку на подозрительный сайт и открыть ее в браузере Safari.

Фото: Stopfake.kz

Представители АО "Казпочта" отмечают, что отправляют уведомления только с официального короткого номера 1499, а официальные сайты Национального оператора связи – это post.kz, kazpost.kz.

"В последнее время активизировались мошенники! "Казпочта" напоминает, что если вам предлагают перейти на сомнительные сайты, схожие с сайтом "Казпочты" (для оплаты товара или доставки), вас пытаются обмануть. Если вы действительно ожидаете посылку, то проверить ее статус можно на сайте или в мобильном приложении post.kz. Крайне важно никогда и никому не сообщать номер вашей банковской карты и CVV-код". Пресс-служба АО "Казпочта"

В продолжении на странице Stopfake.kz отмечено:

"Если вы все-таки решитесь оплатить товар с доставкой на неизвестном сайте, то самостоятельно несете ответственность за данное решение".

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