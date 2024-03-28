Тысячи волонтеров помогают казахстанцам во время паводков

Национальная волонтерская сеть привлекла тысячи человек для поддержки пострадавшим во время паводков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров работает единый контакт-центр (+7 708 706 4242). Кроме того, была создана оперативная группа, которая через WhatsApp разъясняла алгоритмы сбора гуманитарной помощи.

В настоящее время в критических зонах по паводкам находятся три региона – ЗКО, Костанайская и Акмолинская области. Известно, что также рассматривается возможность включения в красную зону Актюбинской области. Между тем, на местах волонтеры организовали пункты сбора помощи, за которой уже обратились жители регионов и предприниматели.

"Волонтеры активно оказывают помощь сотрудникам ДЧС в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях, оказывая помощь на подтопленных участках. Также они оказывают поддержку в организации помощи пострадавшим в пунктах эвакуации на территориях, где происходят наводнения", – рассказали в Национальной волонтерской сети.

По данным МИО, в Актюбинской области привлечено 4 тыс. волонтеров в помощь по борьбе с наводнениями (база данных). Также в городе был создан штаб из 300 волонтеров, который был разделен на два района для более эффективной работы над срочными задачами. Кроме того, волонтеры проводят профилактическую работу, информируя население о мерах предосторожности и предоставляя поддержку тем, кто оказался в трудной ситуации из-за наводнений.

"По Акмолинской области в противопаводковых мероприятиях принимают участие порядка 50 волонтеров, оказывая помощь более 150 человек (вывоз людей с мест подтоплений, организация горячего чая и питания сотрудникам ДЧС, другим рабочим и водозабор из дворов). ОФ "Красный полумесяц" и ОФ "Доброе сердце Lider.kz" на местах оказывают помощь пострадавшим гражданам, сотрудникам уполномоченных государственных органов", – отметили в волонтерской сети.

В ЗКО на местах помогают порядка 150 волонтеров.

"Для оказания помощи жителям, пострадавшим от наводнения в южных регионах Костанайской области в Амангельдинском районе и городе Аркалыке открыты специальные пункты и волонтерские штабы. В Амангельдинском районе работают более 300 волонтеров. Волонтеры помогают в принятии мер по сдерживанию поступающей воды, организовали раздачу горячего питания", – уточнили в организации.

Отмечается, что в Аркалыке принимают участие более 100 волонтеров-студентов ВУЗов и четырех колледжей. Волонтеры убирают снег с домов, подверженных риску подтопления. Также волонтеры Молодежного ресурсного центра города Аркалык в ночь на день раздали горячее питание ребятам из отдела спецназа и дежурным мобильной группы.