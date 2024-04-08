Для пострадавших от паводков казахстанцев собрали более 550 тонн гуманитарной помощи

Руководитель департамента по международному сотрудничеству и развитию волонтерских инициатив ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть" Гульжамиля Камарова на брифинге в СЦК рассказала о работе волонтеров и сборе гуманитарной помощи пострадавшим от паводков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, по республике работает 20 волонтерских штабов. Они отвечают и передают актуальную информацию населению через call-центры. Также они занимаются координацией волонтеров в регионах.

"В регионах открыты штабы гуманитарной помощи, где принимается и сортируется помощь, которая отправляется в красные регионы, пострадавшие от паводков. В частности, уже собрано более 550 тонн гуманитарной помощи. Из них уже порядка 370 тонн отправлены в зоны, которые пострадали от наводнения", – озвучила Гульжамиля Камарова 8 апреля 2024 года.

Она отметила, что по Казахстану работает более 25 тыс. волонтеров и добровольцев из числа местного населения. Они, помимо того, что собирают гуманитарную помощь, также помогают с обеспечением горячего питания для эвакуированного населения и сотрудников спасательных служб, которые задействованы в спасательных операциях.

"Кроме того, они участвуют в различных превентивных мерах: очистка снега придворовых территорий населенных пунктов, обеспечение медицинскими препаратами и предметами первой необходимости населения. В зонах, которые находятся под угрозой, присматривают за людьми, которые проживают одни, в том числе за пожилыми", – дополнила Гульжамиля Камарова.

7 апреля 2024 года заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в СЦК рассказал, когда в ряде областей наступит пик паводков.