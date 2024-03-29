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В Алматы устранили последствия непогоды

Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 08:46 Фото: акимат Алматы
К утру 29 марта все упавшие после шквального ветра деревья распилены и вывезены, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, в ночной период был обеспечен беспрепятственный пропуск воды по арычным сетям. Очищены все арычные переходы, места локальных подтоплений устранены силами 344 ед. спецтехники и 163 дорожных рабочих. Для предупреждения подтоплений на опасных участках использовано 953 ед. мешкотары с инертными материалами.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 08:46

Фото: акимат Алматы

Полностью восстановлено электроснабжение по сетям "АЖК". По линии АО "КазТрансГазАймак" ведутся работы по восстановлению.

Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 08:46

Фото: акимат Алматы

Также силами подрядных организаций до завершения каникул будет проведен ремонт кровли школы №132 в мкр. Аксай-4. Покрытие фрагмента кровли частного колледжа строительства и менеджмента в Бостандыкском районе будет восстановлено владельцами здания.

Кроме того, с целью оперативной обработки сигналов в ДЧС города открыта горячая линия и увеличено количество операторов службы "112". В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

На данный момент объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, пострадавших нет.

Ближе к 18:00 28 марта 2024 года в Алматы поднялся сильный ветер и начался ливень.

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