На Алматы обрушился шквальный ветер

Ближе к 18:00 28 марта 2024 года в Алматы поднялся сильный ветер и начался ливень, сообщает Zakon.kz.

Теплая весенняя погода за считанные секунды резко сменилась на черное небо и завывающий ветер.

Фото: Zakon.kz

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Фото: Zakon.kz

С прогнозом погоды на три ближайшие дня в Алматы можно ознакомиться по ссылке.