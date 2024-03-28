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На Алматы обрушился шквальный ветер

На Алматы обрушился шквальный ветер, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:51 Фото: Zakon.kz
Ближе к 18:00 28 марта 2024 года в Алматы поднялся сильный ветер и начался ливень, сообщает Zakon.kz.

Теплая весенняя погода за считанные секунды резко сменилась на черное небо и завывающий ветер.

На Алматы обрушился шквальный ветер, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:51

Фото: Zakon.kz

Фотографиями и видео непогоды делятся наши читатели.

На Алматы обрушился шквальный ветер, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 17:51

Фото: Zakon.kz

С прогнозом погоды на три ближайшие дня в Алматы можно ознакомиться по ссылке.

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