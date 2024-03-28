На Алматы обрушился шквальный ветер
Фото: Zakon.kz
Ближе к 18:00 28 марта 2024 года в Алматы поднялся сильный ветер и начался ливень, сообщает Zakon.kz.
Теплая весенняя погода за считанные секунды резко сменилась на черное небо и завывающий ветер.
Фото: Zakon.kz
Фотографиями и видео непогоды делятся наши читатели.
Фото: Zakon.kz
С прогнозом погоды на три ближайшие дня в Алматы можно ознакомиться по ссылке.
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