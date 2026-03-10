#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
491.59
572.16
6.24
События

Из-за непогоды школьников и студентов колледжей Астаны отправили на дистанционку

дистанционное обучение, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 20:15 Фото: freepik
В Астане 11 марта из-за сильных морозов и шквального ветра школьников и студентов колледжей перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления образования Астаны, занятия онлайн пройдут для учащихся 0-11-х классов, а также студентов 1-2-х курсов колледжей первой смены.

По прогнозам, в столице ожидается до -29°C, а порывы ветра могут достигать 30 м/с.

Ранее казахстанцев предупредили о метелях и ураганном ветре в среду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ураган снес часть трубы на ферросплавном заводе в Аксу
21:41, 10 марта 2026
Ураган снес часть трубы на ферросплавном заводе в Аксу
Школьников и студентов Семея отправили на дистанционку
07:57, 28 декабря 2023
Школьников и студентов Семея отправили на дистанционку
Снежный апокалипсис в Астане: школьников и студентов перевели на дистанционку
21:19, 08 февраля 2024
Снежный апокалипсис в Астане: школьников и студентов перевели на дистанционку
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
04:20, 11 марта 2026
Арман Царукян и Мухаммад Мокаев провели битву взглядов перед схваткой (видео)
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:49, 11 марта 2026
Александр Зверев пробился в четвертьфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
03:18, 11 марта 2026
Александр Бублик заявился на "Мастерс" в Монте-Карло
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
02:48, 11 марта 2026
"Тренчин" без Адырбекова в составе вылетел из Кубка Словакии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: