Из-за непогоды школьников и студентов колледжей Астаны отправили на дистанционку

В Астане 11 марта из-за сильных морозов и шквального ветра школьников и студентов колледжей перевели на дистанционное обучение, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления образования Астаны, занятия онлайн пройдут для учащихся 0-11-х классов, а также студентов 1-2-х курсов колледжей первой смены.

По прогнозам, в столице ожидается до -29°C, а порывы ветра могут достигать 30 м/с.

Ранее казахстанцев предупредили о метелях и ураганном ветре в среду.