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Как в Жетысуской области заботятся о здоровье сельчан

Медицина, здравоохранение, Жетысу, Талдыкорган, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:00 Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель
Основная работа в Управлении здравоохранения Жетысуской области проводится в рамках Национального проекта "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация". О том, что сделано и предстоит воплотить в жизнь, узнала корреспондент Zakon.kz.

На контроле находится не только строительство, ремонт, оснащение медучреждений, но и улучшение инфраструктуры сел в целом для доступности медицинской помощи.

К примеру, в 2023 году велись строительно-монтажные работы на 7 объектах. На четырех они завершены. Это быстровозводимая модульная инфекционная больница в Талдыкоргане, врачебная амбулатория в селе Сагабуйен и медпункт в селе Алтынарык Аксуского района, фельдшерско-акушерский пункт в селе Камыскала Алакольского района. Строительные работы на остальных объектах будут продолжены в 2024 году: фельдшерско-акушерский пункт в селе Шежин Панфиловского района, поликлиника в поселке Сарыозек Кербулакского района, возведение нового блока к существующей врачебной амбулатории в селе Отенай, а также установка 22 блочно-модульных конструкций для медпунктов в отдаленных селах области.

"В 2023 году на приобретение и установку 24 блочно-модульных конструкций (БМК) медпунктов, одной врачебной амбулатории и двух подстанций скорой неотложной медицинской помощи было выделено из бюджета 1,45 млрд тенге. Подстанции в Ескельдинском и Панфиловском районах, построенные по такому проекту, стали первыми в стране. Их открытие дало возможность увеличить процент своевременного приезда бригад на место вызова", – сообщил руководитель Управления здравоохранения Жетысуской области Арман Джансенгиров.
Медицина, здравоохранение, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:00

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Несмотря на прогресс, пока 166 объектов здравоохранения находятся в помещениях, лишь приспособленных для принятия пациентов. Но вопрос решается, заверили в облздраве.

"Для решения данного вопроса в 2024 году в рамках реализации Нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения" планируется ввести в эксплуатацию 59 новых объектов: 15 врачебных амбулаторий, 39 фельдшерско-акушерских и 5 медицинских пунктов в восьми районах. Продолжится капитальный ремонт существующих зданий. На эти цели выделено 1,277 млрд тенге. Один объект уже завершен в 2023 году, остальные будут закончены в 2024-м. Это два блока в ЦРБ Каратальского района и инфекционное отделение ЦРБ Кербулакского района", – продолжил Арман Джансенгиров.
Медицина, здравоохранение, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:00

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Также Арман Серикович добавил, что в Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" включена многопрофильная больница Панфиловского района. В ней будет произведена реконструкция с восстановительными работами существующего здания и строительство нового блока больницы на 200 коек. Кроме этого, для улучшения материально-технической базы больницы в 2023 году закуплено 34 единицы различной медицинской техники на общую сумму 238 млн тенге. В 2024 году запланирована установка ангиографической системы и подана заявка на приобретение мощного современного аппарата МРТ.

"Кроме непосредственного лечения различных заболеваний, огромное внимание уделяется профилактике. Программа профосмотра сельского населения среди детей и взрослых намного расширилась с 2022 года. Сейчас скрининговые осмотры целевой группы взрослого населения проводятся на раннее выявление 8 заболеваний: артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы, рака шейки матки, рака молочной железы, колоректального рака и вирусных гепатитов. Также для жителей села стали доступны профобследования по раннему выявлению заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, рака предстательной железы. Чтобы жители отдаленных населенных пунктов (таких сел 222) могли получать доступ к скрининговым осмотрам, все районы области обеспечены передвижными медицинскими комплексами. Это пять автобусов и три КамАЗа. Благодаря этому количество населения, охваченного такими услугами, превысило 96,6 тысячи человек", – подчеркнул Арман Джансенгиров.
Медицина, здравоохранение, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:00

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Не остается без внимания обеспечение медицинской сферы квалифицированными кадрами. К примеру, в 2023 году в область прибыли 68 специалистов, из них 32 трудоустроены в сельских медучреждениях. На сегодняшний день показатель обеспеченности врачами на 10 тысяч населения составляет 27,1 (по стране – 40,2), средними медицинскими работниками – 97,5 (по стране – 96,8).

Медицина, здравоохранение, сельское здравоохранение, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:00

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

"Для решения дефицита кадров с нынешнего года определена система мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников, направленных в нашу область. Планируется привлечь 70 специалистов. Единовременная выплата прибывшим в сельское здравоохранение составит 10 млн тенге, в города – 5 млн тенге. На эти цели из местного бюджета предусмотрено выделить 595 млн тенге. Также будет продолжена работа по улучшению материально- технической базы медицинских организаций современным оборудованием, в том числе районных больниц. На эти цели выделено 4 млрд тенге. Еще планируется обновить автопарк, для этого будет приобретено свыше 29 единиц санитарного автотранспорта", – подытожил глава облздрава Жетысу Арман Джансенгиров.
Медицина, здравоохранение, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 12:00

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

На финансирование сферы здравоохранения Жетысуской области в 2023 году было выделено 90 млрд тенге. На текущий год финансирование несколько увеличилось, оно составило 91,3 млрд тенге. Часть этих средств пойдет на сельское здравоохранение.

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Лариса Штоппель
Жетысуская область Талдыкорган
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