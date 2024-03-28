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Нацбанк выпускает монеты в честь Евро-2024

Нацбанк выпускает монеты в честь Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 13:44 Фото: UEFA
Национальный банк РК выпускает в обращение коллекционные монеты EURO-2024 из серии "Спорт", сообщает Zakon.kz.
Как сообщила пресс-служба банка 28 марта, коллекционные монеты EURO- 2024 изготовлены в партнерстве с немецкой нумизматической компанией MDM.
"Футбольный мяч на монете символизирует земной шар. На мяче – изображение контура карты Германии с обозначением городов, в которых будут проходить матчи чемпионата. Вокруг мяча 24 звезды, обозначающие количество команд в финальной части турнира", – говорится в сообщении.
Номинал монеты представлен 100 тенге. Тираж – 2500 штук. Монеты изготовлены из серебра с применением новой технологии повышенного рельефа и золочения. При этом тираж монет для внутреннего рынка Казахстана составляет 1500 штук, для внешнего рынка – 1000 штук.
Нацбанк выпускает в обращение коллекционные монеты UEFA EURO 2024, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 13:44

Фото: пресс-служба Нацбанка

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В прошлый раз Чемпионат Европы по футболу 2020 года проводился в разных странах Европы. Чемпионом стала сборная Италии, в финале в серии пенальти победившая сборную Англии.

22 марта сборная Казахстана по футболу не смогла пробиться на Евро-2024. Казахстанские футболисты со счетом 0:5 в гостях проиграли сборной Греции. 26 марта в товарищеском матче сборная Казахстана проиграла Люксембургу на стадионе "Стад-де-Люксембург". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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