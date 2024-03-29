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На побережье Каспия обнаружили несколько десятков мертвых тюленей

Мертвые тюлени, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 16:10 Фото: пресс-служба Центрально-Азиатского института экологических исследований
Сейчас на месте работают специалисты из департамента экологии, рыбной инспекции, акиматов городов и районов. Экологи исследуют тушки найденных тюленей, берут пробы воды и воздуха, сообщает Zakon.kz.

Мертвые тюлени в конце марта-начале апреля на побережье Каспия – не редкость. Такая ситуация происходит каждый год. К примеру, в 2023 году было обнаружено почти 300 тушек. Сейчас пока 62.

"Это пока первый случай зафиксирован. И я убежден, что он будет не один. И скорей всего, до середины апреля еще будет выбрасывать, как показывают многолетние наблюдения. По Баутинской косе всегда прибивает течением мертвых тюленей", – говорит руководитель НПУ "Эко Мангистау" Кирилл Осин.

В большинстве своем тюлени умирают еще зимой – от естественных причин, по болезни. А когда ранней весной начинает сходить лед на Северном Каспии, их течением прибивает к берегу как раз в район города Форт-Шевченко.

"Это нагонный северо-западный, западный ветер. Во время таких ветров их несет именно в этом направлении и выбрасывает к берегу", – рассказал и.о. руководителя управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Рудский.

Сейчас на месте работают специалисты различных департаментов.

"Будут проведены гидробиологические, гидрохимические исследования, будут взяты на исследование зубы животных. Все это будет отправлено на исследование в научный центр микробиологии и вирусологии", – отметил руководитель областного департамента экологии Армат Джусупкалиев.

Пока данных о степени разложения туш нет. Но независимые экологи утверждают – если тюлени умерли еще зимой, то биологический материал на исследование взять не получится.

"То, что они без глаз и тело у них вздутое, может говорить о том, что они умерли еще зимой. То есть это поздняя стадия разложения, а значит, биологический материал взять не получится. Да, специалисты смогут взять, к примеру, зубы животного, но это для того, чтобы определить возраст, а не чтобы установить причину их гибели. Судя по информации от рыбной инспекции, физических повреждений на тюленях не обнаружено. Если же будут обнаружены травмы головы, то можно предполагать, что какая- то часть тюленей могла попасть под ледоколы, под винты", – добавляет Кирилл Осин.

Специалисты отмечают – еще в начале прошлого столетия численность каспийских тюленей достигала почти миллион особей. Сейчас же эта цифра едва дотягивает до 100 тысяч. Тюлени со многих привычных лежбищ просто исчезли. Массовый мор тюленей отмечали и в прошлые годы. В 2000 и в 2007 году на берег выбросило тысячи туш животных. В последующие годы выбрасывало по несколько сотен.

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Причины называли разные – естественная гибель, в основном от хронического токсикоза или чумы плотоядных.

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