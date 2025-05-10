Мертвых тюленей снова обнаружили на побережье Мангистауской области

Около 70 мертвых тюленей обнаружили на побережье села Акшукур в Тупкараганском районе Мангистауской области. Специалисты департамента экологии отправились на место происшествия, сообщает Zakon.kz.

О том, что на берегу найдены мертвые животные, рассказали жители населенных пунктов Акшукур и Саин Шапагатов Тупкараганского района. Специалисты Департамента экологии провели мониторинг побережья и зафиксировали наличие останков.

По словам исполняющего обязанности руководителя областного управления рыбной инспекции Конарбая Базарбаева, большинство туш находятся в труднодоступных местах, куда невозможно добраться на технике. Он подчеркнул, что, вероятно, часть останков сохранилась с 2024 года, когда осенью была зафиксирована массовая гибель тюленей.

"Осенью прошлого года на этом участке было найдено около 130 погибших тюленей. Возможно, часть останков осталась с того времени. Сейчас акимат приступил к уборке тел животных в доступных для транспорта зонах. Вопрос по труднодоступным участкам пока обсуждается", – пояснил Базарбаев.

Он добавил, что на побережье обнаружены и тушки мертвых птиц. В связи с этим специалисты областного департамента экологии взяли пробы морской воды для лабораторного анализа.

Осенью 2024 года массовая гибель краснокнижных каспийских тюленей всполошила общество и обеспокоила зоозащитников. Ученые принялись выяснять причины, ведь этот вид животного не так давно уже терпел крупный падеж. Zakon.kz выяснил, что же кроется за загадочным сокращением их популяции.