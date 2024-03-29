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В Павлодарской области 20 чиновников наказали за нарушения в сфере земельных отношений

В Павлодарской области 20 чиновников наказали за нарушения в сфере земельных отношений, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 17:23 Фото: Zakon.kz
Прокуратура Павлодарской области ознакомилась с результатами проверок в сфере земельных отношений за 2022-2023 годы. Об этом 29 марта 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

В коллегии прокуратуры области приняли участие аким региона Асаин Байханов, главы городов и районов, а также руководители государственных органов.

Прокурорские проверки указали на системность нарушений.

"Выявлены факты неиспользования земель по назначению, самовольного захвата участков, необоснованного продления договоров аренды, спекуляций, завышения показателей по возврату земель, несоблюдения градостроительных документов, включая генеральные планы в городах и проекты земельно-хозяйственных устройств в районах. Работа уполномоченного органа – департамента по управлению земельными ресурсами области признана малоэффективной", – говорится в сообщении прокуратуры Павлодарской области.

По данным надзорного органа, всего 170 предписаний не проконтролировано, 70% проверок завершены без нарушений. В бюджет не поступили налоги на сумму более 20 млн тенге. Это произошло из-за того, что по 168 участкам материалы не направлены в органы государственных доходов.

"Прокуратура зарегистрировала и направила в суд уголовное дело по факту злоупотребления властью, в дисциплинарном порядке наказаны 20 должностных лиц, из них пять – за дискредитацию государственной службы, отменены конкурсы по предоставлению земель площадью 210 тыс. га, а также три проекта детальной планировки", – заключили в прокуратуре Павлодарской области.

Ранее состоялось заседание комиссии по вопросам возврата активов под председательством премьера-министра Олжаса Бектенова. Во время заседания одобрен ряд соглашений о возврате незаконно приобретенных активов на общую сумму свыше 85 млрд тенге.

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